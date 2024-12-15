الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

دينا الشربيني تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم «الهنا إللي أنا في» (فيديو وصور)

دينا الشربيني، فيتو
دينا الشربيني، فيتو

خطفت النجمة دينا الشربيني الأنظار بإطلالتها فى العرض الخاص لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم «الهنا إللي أنا فيه» المقام حاليا بكبري السينمات بمنطقة الشيخ زايد.

وانطلق قبل قليل العرض الخاص لفيلم اللايت كومدي المعنون بــ  "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس تمهيدا لعرضه بالسينمات.

وكان أول الحضور للعرض، الراقصة جوهرة والكاتبة إنجى علاء، والفنانة ألفت عمر، والفنان محمد الكيلاني، ومنة القيعي ومحمد مهران.

 ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بجميع دور العرض 18 ديسمبر 2024.

 

تفاصيل فيلم الهنا إللي أنا فيه 

 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك ي بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني ويامين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعي. 

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيراز

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الهنا اللي أنا فيه فيلم الهنا اللي أنا فيه دينا الشربيني

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