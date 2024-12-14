طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

في واقعة غريبة من نوعها أثارت استغراب الكوادر الطبية في العراق ، قام طبيب بطعن مواطن بسكين، في أحد المستشفيات شمال العراق، بعد شجار نشب بين الطرفين، ليلوذ الأخير بعدها بالفرار.

طبيب يطعن مواطنا بسكين في العراق

وفي هذا السياق قال أحد الأطباء في مستشفى قضاء طوزخورماتو جنوب:" إن شجارًا نشب بين طبيب وأحد المراجعين للمستشفى، في ساعة متأخرة من الليل داخل قسم الأشعة والسونار، وصل حد الاشتباك بالأيادي بين الطرفين".

وأضاف أن "الطبيب أقدم على طعن المريض بواسطة سكين بثلاث طعنات في منطقة البطن، ما أدى إلى تضرر كبير في كلى المريض، الذي كان في الأصل مكسور اليد، وهو يرقد الآن في العناية المركزة".

وأشارإلى أن "الطبيب لاذ بالفرار من المستشفى لمكان مجهول بعد عملية طعن المواطن ورؤيته لدمائه تسيل على الأرض، واستغل الوقت الذي استغرقته الشرطة المكلفة بحماية المستشفى للفرار".

الاعتداء على الأطباء في المستشفيات العراقية

وبدأت الشرطة العراقية بعمليات بحث وتحرٍّ في محاولة الوصول إلى مكان اختباء الطبيب الجاني، بهدف القبض عليه وفق أوامر قبض صدرت من القضاء العراقي.

ودائمًا ما يتعرض الأطباء في المستشفيات العراقية إلى اعتداءات من قبل ذوي المرضى، بعد وفاة المريض في المستشفى، خاصة في مناطق وسط وجنوب العراق ذات الطابع القبلي.

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