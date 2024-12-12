الصحة تحقق في عدم تطبيق معايير مكافحة العدوى مع طفل باستقبال مستشفى الحسينية المركزي

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الشرقية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الحسينية المركزي، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبد الغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الأشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتابع «عبد الغفار» أنه خلال المرور على قسم الاسنان تلاحظ تهالك كرسي الكشف وكثرة أعطال الاجهزة، وتم التواصل مع الإدارة العامة للأسنان والمديرية لضرورة توفير كرسي آخر وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي السلبيات، كما تبين توقف العمل بالعيادات المسائية منذ أكثر من عام، لضعف التردد، وبدون صدور قرار بذلك، وتم التواصل مع المديرية لسرعة إعادة تفعيل العيادات المسائية، وتلاحظ تأخر صرف مستحقات 8 أطباء متعاقدين منذ سبتمبر 2024 وتم التواصل مع مسئول التعاقدات بالمديرية، واعتماد الاستمارات فورا للصرف.

أجهزة بقسم العناية غير مستخدمة ولم يتم حصرها لإرجاعها للمخزن

ولفت «عبد الغفار» إلى أنه تبين وجود أجهزة بقسم العناية غير مستخدمة ولم يتم حصرها لإرجاعها للمخزن ولا يوجد تطابق بين عهدة المخزن والقسم وتم تشكيل لجنة فورية لجرد وحصر الأجهزة، كما تم التنبيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة، وتلاحظ تردي مستوى النظافة بقسم الاستقبال وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وتم التوجيه بزيادة اعمال النظافة بالقسم وتكثيف الاشراف من قبل فريق مكافحة العدوى.

واستطرد «عبد الغفار» أنه خلال المرور على قسم الاستقبال لاحظ الفريق التعامل مع طفل مريض دون اتباع معايير مكافحة العدوى، وتم التوصية بتحويل التمريض المسئول والمشرفين للتحقيق لمخالفة سياسات مكافحة العدوى، وبالمرور علي قسم الحضانات تبين وجود طفل بحاجة ماسة إلى عقار (سيرفانتا) منذ يومين ولم يتم توفيره لعدم التنسيق بين المستشفى والمديرية وتم التواصل مع مسئول الامداد بالمديرية وتم توفير العقار فورا من مستشفى أبو حماد.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الفريق استكمل الجولة بالمرور على «وحدة الأخيوة » التابعة لإدارة الحسينية الصحية حيث تلاحظ أن عدد التمريض بالوحدة غير كافي بالنسبة لمعدل الخدمات المقدمة وتم التواصل مع إدارة التمريض بالمديرية لتعزيز عدد التمريض داخل الوحدة لتحسين أداء الخدمة، وأفاد الفريق عدم وجود خط سير وفصل داخل غرف التعقيم وعدم التزام بعض أعضاء الفريق الطبي بمعايير مكافحة العدوى وتم التواصل مع المديرية لتشكيل لجنة لتدريب الفريق الطبي على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

واستكمل «عبد الغفار» أنه تلاحظ وجود جهاز قياس ضغط واحد بالوحدة وباقي الأجهزة معطلة، ولا يوجد مغسلة بالوحدة وتم التواصل مع الإدارات المختصة لضرورة توفير النواقص من الأجهزة، والتوصية بإرسال الاحتياجات الدورية من الاجهزة الطبية وغير الطبية إلى المديرية، وتلاحظ وجود بعض الأثاث من النوع الخشبي غير القابل للتنظيف والتطهير، بما يخالف معايير مكافحة العدوى وتم التوصية بضرورة تغييره، وخلال المرور علي الصيدلية أفاد الفريق بصغر مساحتها وتم التوصية بالرجوع إلى الإدارة الهندسية لتوفير غرفة مجهزة أخرى بالوحدة لنقل الصيدلية.

وأوضح «عبد الغفار» أن الفريق استكمل جولته التفقدية بالمرور على وحدة "المناجاة" التابعة إلى إدارة الحسينية الصحية وأثناء المرور على عيادة الأسنان تلاحظ وجود عطل في كرسي الأسنان وتم تركه في غرفه بطريقة تخزين غير صحيحة مما يؤدي إلى تلفه، وتم التوجيه بتخزينه بالطريقة الصحيحة وضرورة إصلاح الكرسي، والتوصية بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الفريق لاحظ عدم وجود غرفة تعقيم بالوحدة وعدم التزام بعض أعضاء الفريق الطبي بمعايير مكافحة العدوى وتم تكليف المديرية بتشكيل لجنة لتدريب الفريق الطبي على أساسيات ومعايير مكافحة العدوى، وتبين عدم تدوين كافة بيانات المرضى بالملفات وبطريقة غير صحيحة ووجود أخطاء داخل الملفات وتم التوجيه بالطريقة الصحيحة للتسجيل الطبي أثناء المرور، وأثناء مراجعة سجل متابعة الأطفال تبين وجود بيانات لطفلة مصابة بالأنيميا ولا يوجد ما يفيد بما تم اتخاذه من إجراء مع الطفلة المصابة بالأنيميا وتم التواصل مع المديرية للتحقيق في هذه الواقعة.

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