نقابات الأطباء بالمحافظات ترفض قانون المسئولية الطبية..تطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي وتشكيل لجنة من المتخصصين لتلقي الشكاوي.. إنشاء صندوق التعويضات عن الضرر الطبي

رفضت جميع النقابات الفرعية للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يخضع لمناقشة في مجلس النواب.

قانون المسئولية الطبية

وعقدت مجالس نقابات الأطباء الفرعية اجتماعات خلال الفترة الماضية لإعلان موقفها من قانون المسئولية الطبية الجديد.

واتخذت مجالس النقابات الفرعية توصيات لرفعها لمتخذ القرار تمثلت في الآتي:

1. تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر.

2. استبدال الحبس بالتعويض في حالات الضرر الناتج عن التدخل الطبي.

3. عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنته أو بسببها لإنتفاء مبرراته وهو الأمر المعمول به بمعظم الدول.

4. أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق وتتلقى جميع الشكاوي المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية.

5. تمييز المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والوارد حدوثها وينتج عنها ضرر ينتفي معها المسؤولية المدنية والجنائية علي مقدم الخدمة الطبية.

6. توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع علي مقدم الخدمة الطبية حال حدوث ضرر غير متعمد وفي مجال التخصص مع الالتزام بالأصول والقواعد المهنية وتكون العقوبة الغرامة والتعويض وليس الحبس.

7. إنشاء صندوق يتحمل التعويضات كاملة وليس المساهمة فيها فقط.

8. تشديد العقوبة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.

وأكد النقابات الفرعية، على ضرورة إزالة عوائق تراخيص المنشآت الطبية لحماية المجتمع والمرضى ومقدمي الخدمة الطبية.

وطالب الأطباء بمزيد من الجهود ليخرج قانون للمسؤلية الطبية يليق بمكانة مصر ويحمي المجتمع وحقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية لضمان استمرارية خدمة طبية متميزة وآمنة.

نقابة أطباء قنا تعلن رفضها القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية

وأعلن مجلس نقابة أطباء قنا، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة للأطباء، وجهودها الحثيثة لخدمة جموع الأطباء بقيادة د. أسامة عبدالحي، النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة.

وأكد أطباء قنا، على رفضهم أي مواد فى مشروع القانون المزمع إقراره تتعلق بحبس الأطباء فى القضايا المهنية، مطالبين بضرورة الاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناتجة عن الأضرار الطبية.

وتوافق الحضور على ضرورة إلزام جميع الأطباء بالاشتراك فى صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة، حتى تكون هناك موارد قادرة على تعويض أي أخطاء طبية غير متعمدة، حرصًا على كرامة الطبيب وتخفيفًا من معاناة المريض.

كما شدد أطباء قنا، على رفضهم لعقوبة الحبس الاحتياطى لأي طبيب، لانتفاء نية القصد والتعمد، أو إيذاء المريض، خلال التعامل الطبي، الذى تكون له تداعيات وأسباب كثيرة.

وطالب أطباء قنا، بضرورة وضع مواد في القانون تنص على تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطيبة والمنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وموارد الدولة.

فيما أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، في شكله الحالي.

وأكد المجلس، على رفض أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، ورفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية.

تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي

وطالب بضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي، وشرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح.

وأكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية دعمه لموقف النقابة العامة وتحركات النقيب العام للأطباء د. أسامة عبدالحي، من أجل خروج قانون يهيء مناخ صحي لبيئة العمل الطبي في مصر.

كما أكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية على أن أي مناقشة للقانون والسماع لمطالب الأطباء فيه سيكون جزء أساسي من كل الأحداث التي تنظمها وترعاها النقابة وهذا بدأ بالفعل من اليوم مع فتح كل سبل التواصل مع الأطباء لسماع تعليقاتهم حول مشروع القانون.

كما أكد مجلس نقابة أطباء السويس، رفضه أي مشروع قانون للمسئولية الطبية يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، أو تقنين الحبس كعقوبة في القضايا المهنية.

وأشار مجلس النقابة، إلى أنه مستمر في مناقشاته مع الأطباء والجهات المسئولة والمعنية لشرح وجهة نظر الأطباء، ومطالبهم العادلة بمشروع قانون يضمن عمل الطبيب في بيئة آمنة، ويحفظ حقوق المريض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.