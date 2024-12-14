السبت 14 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير خارجية العراق: من المهم عدم اعتماد سياسة الإقصاء وخلق حالة أمان في سوريا

وزير الخارجية العراقي،
وزير الخارجية العراقي، فيتو

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم السبت، إنه من المهم خلق حالة أمان في سوريا وعدم اعتماد سياسة الإقصاء.

وأضاف وزير الخارجية العراقي: "أن  الحوار والانتخابات الطريق لنظام سياسي يشمل الجميع في سوريا وتقييمنا للوضع في دمشق سيكون وفق الأفعال لا الأقوال".

وبالأمس الجمعة، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي: "لن نسمح بالاعتداء على الأراضي السورية من أي جهة كانت وهذا يمثل تهديدا للاستقرار بالمنطقة".

 

العراق يدعو إلى مساعدة السوريين على بناء بلدهم 

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "على الدول الصديقة أن تضطلع بمساعدة السوريين في إعادة بناء دولتهم ومواجهة التحديات".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت  إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

 

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا 

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

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العراق سوريا دمشق القنيطرة

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