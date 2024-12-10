أخبار الحوادث اليوم: اتهام إمام عاشور في قضية جديدة.. مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة .. والسجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة جنايات سوهاج، بإحالة أوراق ربة منزل لفضيلة المفتي، بعدما قتلت طفلة وأحرقت جسدها في فرن لسرقة قرطها الذهبي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان "أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب"، الذي يزور القاهرة حاليًا في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية نهاية شهر فبراير المُقبل.

كشفت معاينة نيابة الوايلي للعقار الذي تعرض لانهيار صباح اليوم الثلاثاء وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين عن مفاجآت صادمة.

قضت محكمة الجيزة بحبس المخرج عمر زهران، عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وبراءة المتهم الثاني.

حددت محكمة جنح الدقي جلسة ١٤ يناير المقبل لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة ضد لاعب الكرة إمام عاشور المقامة من سيدة تدعى داليا تتهمه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب.

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان على الأحكام الصادرة ضدهم الي جلسة 15 يناير المقبل.

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 22 فبراير المقبل.

أجرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية محضر تصالح بين المطرب محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس في واقعة السب والقذف والاعتداء المتبادل بينهما.

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بسوهاج مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة حلوان وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

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