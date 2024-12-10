الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

النائب العام
النائب العام

أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة حلوان وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة حلوان، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة قسم شرطة حلوان النائب العام

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد.. مشاهد إنسانية في حادث ميكروباص ترعة الإبراهيمية.. الحكم بإعدام عامل قطع جسد جارته إلى أشلاء باستخدام صاروخ لسرقتها

النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

الأكثر قراءة

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تغيب شاليمار الشربتلي عن حضور جلسة محاكمة المخرج عمر زهران

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

دريد لحام يناقض نفسه بعد سقوط بشار الأسد بعبارة غامضة ومثيرة للجدل

هاني أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة رسميا حتى 2028

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 10-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في السوق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معلومات عن علم سوريا الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية