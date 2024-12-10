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حوادث

اتهام إمام عاشور في قضية جديدة، وهذا موعد جلسة المحاكمة

اتهام إمام عاشور
اتهام إمام عاشور في قضية سب وقذف جديدة

حددت محكمة جنح الدقي جلسة ١٤ يناير المقبل لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة ضد لاعب الكرة إمام عاشور المقامة من سيدة تدعى داليا تتهمه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب.

 

وأقام محامٍ وكيلا عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

يأتى ذلك في أعقاب انتهاء أزمة إمام عاشور في مشاجرة مول بمدينة الشيخ زايد عقب حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح وإلغاء حكم اول درجة بحبس اللاعب ٦ أشهر بتهمة الضرب.

قدم على فايز محامى عبد الله مصطفى فرد أمن ضحية التعدي من اللاعب إمام عاشور إقرارا بالتصالح، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.

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وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، إلا أن النيابة قدمت استئنافًا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة وقضت بحبسه 6 أشهر.

 

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: “في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19 / 6/ 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا”.

 

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