مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى سوهاج عقب تبادل لإطلاق النيران

لقى 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بسوهاج مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة فى سوهاج عقب تبادل لإطلاق النيران

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيام (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة –محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من القضايا أبرزها " قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، هتك عرض " ) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج.



مصرع 4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة

وتم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى ( الأمن العام، الأمن المركزى ) ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضٌبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش، شابو " – 7 بنادق " آلية، خرطوش "– طبنجة – 3 دراجات نارية "بدون لوحات").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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