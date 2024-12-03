وصول المخرج عمر زهران لحضور جلسة محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف (فيديو وصور)

وصل منذ قليل المخرج عمر زهران، مرتديا "ترنج أسود"، لمحكمة الجيزة لحضور جلسة محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

وتستكمل محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

إحالة المخرج عمر زهران إلى الجنايات بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف تحقيقات النيابة العامة، وأمر إحالة المخرج عمر زهران إلى المحاكمة فى القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة، عن تفاصيل مثيرة.

وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأشارت التحقيقات إلى أن المخرج المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي، على سبيل الهدية ولم يسرقها.

وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس المخرج عمر زهران، ثم إحالته إلى المحاكمة.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المخرج عمر زهران، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، على خلفية بلاغ تقدمت به شاليمار النجار زوجة المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بسرقة مجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات باهظة الثمن، وذلك من داخل شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، والتى كان يتردد عليها باعتباره صديقًا لها ولزوجها.

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