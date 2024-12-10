الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

8 جثث، انتشال آخر ضحايا عقار الوايلي المنهار (صور)

استخراج آخر ضحايا
استخراج آخر ضحايا انهيار عقار الوايلى المنكوب

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من انتشال  آخر ضحايا عقار الوايلى المنهار ليصل العدد لـ 8 أشخاص من بينهم شقيقين.


 وتتمركز 6 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل أى أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صرف تعويضات وإعانات عاجلة للمتضررين من عقار الوايلى المنكوب .

وتقوم الأجهزة الأمنية، بإخلاء عدد من العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلى المنكوب من السكان كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم.

 كما كلف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين فى انهيار عقار الوايلى المنكوب إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار العقار، وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و٤ طوابق وروف.

ضحايا عقار الوايلى المنهار

 وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويتابع محافظ القاهرة واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

 كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

 

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