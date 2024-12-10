التفاصيل الكاملة لحادث انهيار عقار الوايلي.. 8 جثث و6 مصابين والبحث عن مفقودين آخرين.. وإخلاء العقارات المجاورة من السكان (فيديو وصور)

شهدت منطقة الوايلى تحديدا فى شارع العباسية حادث انهيار عقار مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف وأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى مكان العقار المنهار.

وعلى مدار عدة ساعات نجحت قوات الحماية المدنية فى انتشال 8 جثث من أسفل عقار شارع العباسية الوايلى المنكوب، فيما جرى استخراج 6 مصابين.

التفاصيل الكاملة لحادث انهيار عقار الوايلى المنكوب

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى والجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء ضحايا عقار الوايلى المنكوب

وضمت قائمة ضحايا عقار الوايلى المنكو: عمر محمود أحمد دكروري، محمد بهاء الدين محمد، وليد سليمان عصر، وأحمد سليمان عصر، وأحمد محمد وجثتين جارى تحديد بياناتهم.

أما المصابين طارق حسام محمد، 34 سنة، ومحمد عثمان محمد، ومحمد المغربي، وتم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.

وتمكنت قوات الإنقاذ البرى من انتشال 8 جثث من أسفل الأنقاض و6 مصابين جراء العقار المكنوب، فيما مازال البحث جار عن شخص آخر مفقود ضمن سكان العقار.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه ويتم استكمال عمليات البحث عن أى ضحايا جراء الانهيار.

وتتمركز 6 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل أى أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صرف تعويضات وإعانات عاجلة للمتضررين من عقار الوايلى المنكوب .

وتقوم الأجهزة الأمنية، بإخلاء عدد من العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلى المنكوب من السكان كاجزاء احترازى حرصًا على سلامتهم.

كما كلف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين فى انهيار عقار الوايلى المنكوب إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و٤ طوابق وروف.

ضحايا عقار الوايلى المنهار

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويتابع محافظ القاهرة واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انهيار عقار الوايلي

من جانبه، كشف شاهد عيان من منطقة الوايلي بالقاهرة، تفاصيلا جديدة عن انهيار عقار مكون من 5 طوابق وأدى إلى مصرع 8 أشخاص من قاطنيه.

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انهيار عقار الوايلي المنكوب

وأوضح شاهد عيان أن العقار قديم، وبدأت بعض الشروخ في الظهور في حوالي الساعة الرابعة فجرا، ثم تزايدت تلك الشروخ بسرعة كبيرة، حتى انهار خلال نصف ساعة فقط أي فى حوالى الرابعة والنصف فجرا.

وأضاف الشاهد أن السرعة التى انهار بها العقار لم تعطِ الفرصة للسكان من المغادرة فى الوقت المناسب، وهو ما تسبب فى زيادة أعداد الضحايا.

أمرت نيابة الوايلي باستدعاء رئيس حي الوايلي لسماع أقواله حول انهيار عقار في شارع العباسية والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وطلبت تقرير المنزل من الحي.

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