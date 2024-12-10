تصالح محمد فؤاد وطبيب مستشفي عين شمس

أجرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية محضر تصالح بين المطرب محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس في واقعة السب والقذف والاعتداء المتبادل بينهما.

محمد فؤاد ينفي التعدي على الطبيب.

واستمعت النيابة لأقوال محمد فؤاد الذي نفى تعديه على الطبيب، مؤكدا أنه خلال تواجده مع أصدقائه في الاستوديو فجرا تلقى اتصالًا هاتفيًا يفيد بإصابة شقيقه بأزمة قلبية ونقله لأقرب مستشفى، وبمجرد وصوله إلى مستشفى عين شمس التخصصي قابله التمريض ودلوه على مكان شقيقه وطلبوا منه دفع 70 ألف جنيه في الطوارئ، وهنا تقابل مع الطبيب في الاستقبال وبدأ يحدثه ليطمئن على حالة شقيقه الصحية ولكن فوجئ ببرود وتجاهل الطبيب، فنظر للتقرير الذي يكتبه وبدأ يستفسر عن سبب الجلطة والقسطرة في القلب وتركيب دعامتين، لكن لم يتحدث إليه فقال له: «إنت نايم يا بني ولا إيه؟ ما تقدرني وترد عليا».

وتابع أنه عقب ذلك نظر إليه الطبيب بطريقة معينة وطلب من الأمن إخراجه، وهنا انفعل محمد فؤاد وطلب بياناته وأخبره أنه سيتصل بوزير الصحة، قائلًا: «لقيت الناس بتصور فعملت فيديو، وهو خطف الموبايل من إيدي وفصله، وضربني برجله لولا تفاديه من مدير أعمالي».

وأضاف أنه عقب ذلك تم فض الاشتباك وتوجه لشقيقه لمستشفى المبرة بمصر القديمة، وتم إنقاذه وتركيب الدعامتين له، وهناك كان الاستقبال مختلفا عن المستشفى الأخرى، والحمد لله أزمة وعدت على خير وصحته مطمئنة حاليًا".

واستكمل أنه لم يحرر محضرًا ضد اعتداءات الطبيب والمستشفى، لأنه كان مهتمًا بإنقاذ شقيقه وعندما أراد تحرير محضر أرسل محاميه وشقيقه ومدير أعماله لقسم الوايلي لتحرير محضر، فطلبوا منه أن يدلي بأقواله في محضر التحقيقات.

التقرير الطبي الخاص بمدير اعمال محمد فؤاد

وأكد التقرير الطبي الخاص بمدير أعمال محمد فؤاد، أنه بالكشف الظاهري على طارق أحمد محمد على مدير أعمال الفنان محمد فؤاد، تبين أنه يعاني من خدش بالساعد الأيمن من الناحية الباطنية، إلى جانب خدش بالكتف.

كما نص التقرير على وجود كدمات بالكتف الأيمن والأيسر والفخذين الأيمن والأيسر، مؤكدا أن المريض بحالة مستقرة.

ظهور محمد فؤاد فى مستشفى عين شمس التخصصى

وظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان محمد فؤاد وعدد من الأشخاص يحاولون فض الاشتباك بينه وبين الأطقم الطبية بسبب مشادة مع طبيب خلال توجه الفنان مع شقيقه لإصابته بجلطة.

وقال الفنان محمد فؤاد: «أخويا جاي بجلطة وده مش عايز يعمل حاجة وبيشتمنا.. محمد فؤاد قدامه وبيشتمه، لازم أعرف مين ده.. ده خطر وتابع شهود العيان إن محمد فؤاد أحضر شقيقه المريض ومعه مدير أعماله وأقاربه وكانت عليه بوادر جلطة في القلب، وخلال توقيع الكشف الطبي عليه انفعل “محمد فؤاد” على الطبيب وتراشق معه لفظيًّا.

وكان قسم شرطة الوايلي قد تلقى بلاغا من طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي يفيد بتعدي المطرب محمد فؤاد ومرافقيه عليه بالضرب.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم التحفظ على مقطع فيديو رصد الواقعة، وتحرر محضر وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تعليق طبيب مستشفى جامعة عين شمس على واقعة محمد فؤاد



من جانبه علق، الطبيب مصطفى أيمن، صاحب واقعة المطرب محمد فؤاد، على تفاصيل ما حدث، وقال فى منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وكتب، “شكرًا لكل اساتذتي وزملائي وأصدقائي واي حد كلمني أو بعتلي من امبارح، وبعتذر بشدة لو اي حد كلمني او حاول يكلمني وأنا معرفتش أرد عليه....بس انا نفسيًا مش قادر اتكلم كثير، وشكرًا لأي حد كتب في حقي كلمة كويسة، وحسبي الله ونعم الوكيل”

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