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حوادث

إحالة أوراق ربة منزل للمفتي، قتلت طفلة وأحرقت جسدها في فرن لسرقة قرطها الذهبي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، بإحالة أوراق ربة منزل لفضيلة المفتي، بعدما قتلت طفلة وأحرقت جسدها في فرن لسرقة قرطها الذهبي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

إحالة أوراق ربة منزل لفضيلة المفتي قتلت طفلة

كما قررت تأجيل الحكم على المتهمة الثانية""ا.ر.ج"  ابنة المتهمة الأولى إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر فبراير.

كان قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من قاسم محمود، 36 عامًا، سائق توك توك، باختفاء ابنته "زمزم"، 6 أعوام، أثناء لهوها أمام المنزل بمنطقة القيسارية.

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وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" س. م. م. ح" ونجلتها "أ. ر. ج. ه" وتقيمان بذات المنطقة وبتضيق الخناق عليهما اعترفتا بارتكابهن الواقعة، حيث إن الطفلة كانت تقوم باللهو بالشارع والاختباء داخل منزل المتهمتين تم نهرها أكثر من مرة، إلا أنها استمرت في عملية اللعب والاختباء، فقامت الأولى بدفعها مما نتج عنه سقوطها على الأرض وقامت بالتعدى عليها باستخدام آلة حادة على رأسها  وسرقة قرطها الذهبى.

 

وأوضحت التحقيقات، وعقب ذلك قامت بمساعدة نجلتها لنقلها لأعلى سطح المنزل وحاولت إشعال النيران بها فى الفرن البلدى والتخلص منها وأثناء ذلك خشين أن يفتضح أمرهن جراء ظهور الرائحة وانبعاثات الدخان فقررن التخلص من الطفلة وقامتا بوضعها داخل جوال وتم إلقاء الجوال بترعة نجع حمادى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام وتم التحفظ عليها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمتين وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

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محكمة جنايات سوهاج قسم شرطة طهطا مديرية أمن سوهاج

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