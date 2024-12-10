تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها بدون ترخيص، بمنطقة الحوامدية.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الحوامدية



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها بدون ترخيص.



ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الحوامدية

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (6 فرد محلى- عدد من الطلقات- 5 قطع سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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