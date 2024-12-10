الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

وزير الداخلية: تطوير التعاون مع الدول الشقيقة لخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة

وزير الداخلية: تطوير
وزير الداخلية: تطوير التعاون مع الدول الشقيقة لخطورة التحدي

استقبل اللواء محمود توفيق،  وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان "أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب"، الذي يزور القاهرة حاليًا في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية نهاية شهر فبراير المُقبل.  

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المُقبل لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى إستعراض سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المُشترك فى مختلف المجالات الأمنية فى ظل التحديات المتصاعدة التي تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.

وزير الداخلية: تطوير التعاون مع الدول الشقيقة لخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة 

ومن جانبه أشاد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بالدور التنسيقي الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى مُتعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمنى.

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 وزير الداخلية يلتقي أمين مجلس  وزراء الداخلية العرب 

وأكد  وزير الداخلية، أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فى إستراتيجية وزارة الداخلية من مُنطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربى.

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