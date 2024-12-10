تمكن قطاع الامن العام، من ضبط عاملين ببنى سويف لقيامهما بإدارة شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت المنزلى على المواطنين بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا) بإنشاء وإدارة شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت المنزلى على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.



ضبط شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت المنزلى على المواطنين بدون ترخيص فى بنى سويف



و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (الأجهزة المستخدمة فى تشغيل وإدارة الشبكتين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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