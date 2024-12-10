الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية المرج الثالثة لجلسة 22 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 22 فبراير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أنه "بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بدائرة  قسم المرج بمحافظة القاهرة، أنضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".

 

كما أسند للمتهمين: “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجنايات محاكم بدر خلية المرج الإرهابية حيازة مواد مفرقعة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 9 متهمين في خلية ولاية داعش الدلتا

اليوم، محاكمة 64 متهما في قضية خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية العجوزة لجلسة 12 يناير

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تتوجه إلى المطار استعدادا لرحلة قطر

دفاع المخرج عمر زهران: قدمت إيصال أمانة يبين ثقة شاليمار الشربتلي في موكلي

منوعات

المزيد

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور

3244 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب (آخر تحديث)

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مرتبات 7 مدربين قادوا منتخب مصر الوطني في آخر 8 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية