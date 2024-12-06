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خارج الحدود

بوتين يعتزم نشر صواريخ أوريشنيك الجديدة فرط الصوتية في بيلاروسيا

صواريخ أوريشنيك،
صواريخ أوريشنيك، فيتو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا قد تنشر صواريخ أوريشنيك الجديدة فرط الصوتية في بيلاروسيا العام المقبل، بعدما بدأت بزيادة إنتاج هذه الصواريخ.

بوتين يعتزم نشر صاروخ روسيا الجديد في بيلاروسيا

 

وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بعدما وقعا في مينسك اتفاقا حول ضمانات أمنية: "أعتقد أن ذلك سيكون ممكنا في النصف الثاني من العام المقبل حين يزداد إنتاج هذا النوع من الأسلحة في روسيا وتصبح هذه الصواريخ قيد الخدمة في القوات الاستراتيجية الروسية".

وأضاف الرئيس الروسي من القصر الرئاسي في مينسك بحسب ما نقل التلفزيون الروسي: "سنكون حتى ذلك الوقت قد أنتجنا كمية كبيرة من الصواريخ وفي موازاة ذلك، سنبدأ بنشرها على أراضي بيلاروسيا.

وتباهى بوتين في الأيام الأخيرة بميزات هذا الصاروخ القادر على حمل رأس نووية وضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات، حسبما ما ذكرت وكالة فرانس برس.

مواصفات صواريخ أوريشنيك فخر الصناعات الدفاعية الروسية

وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ أوريشنيك، هو  نظام صاروخي أرضي متنقل روسي متوسط المدى، ويعني اسمه "شجرة البندق"، تفوق سرعته سرعة الصوت، ويمكنه أن يقطع مسافة تتجاوز 5 آلاف كيلومتر.
 

الصاروخ أوريشنيك لا يمكن التصدي له، وأعلنت موسكو عن استخدامه لأول مرة يوم 21  نوفمبر الجاري، ضد منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وبإمكان الصاروخ حمل حمولات مختلفة، ويستطيع الوصول إلى ارتفاعات لا يمكن للدفاعات الجوية الموجودة في العالم الوصول إليها، وفقًا لصحيفة إزفيستيا الروسية.

ومن جانبه قال قائد القوات الروسية للصواريخ الإستراتيجية سيرجي كاراكاييف:" إن  الإستخدام المكثف للصاروخ قد يكون مشابها لاستخدام سلاح نووي، وأوضح أن تطوير منظومة أوريشنيك جاء بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو 2023".

 

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