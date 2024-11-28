الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد تهديد بوتين باستخدامه في قصف كييف، معلومات عن الصاروخ الروسي أوريشنيك 

الصاروخ الروسي أوريشينك،
الصاروخ الروسي أوريشينك، فيتو

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته بمؤتمر صحفي في أستانا، اليوم الخميس، بضرب العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخ روسي جديد عابر للقارات وفرط صوتي من طراز أوريشنيك.

بوتين يهدد باستخدام صاروخ أوريشنيك ضد كييف 

وجاء في الكلمة التي ألقاها بوتين بأستانا اليوم:"لا نستبعد استخدام أوريشنيك ضدّ المنشآت العسكرية ومنشآت الصناعة العسكرية أو مراكز صناعة القرار، بما في ذلك في كييف".

 

وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ أوريشنيك، هو  نظام صاروخي أرضي متنقل روسي متوسط المدى، ويعني اسمه "شجرة البندق"، تفوق سرعته سرعة الصوت، ويمكنه أن يقطع مسافة تتجاوز 5 آلاف كيلومتر.

قدرات الصاروخ أوريشنيك الروسي 

وأوضح بوتين، أن الصاروخ أوريشنيك لا يمكن التصدي له، وأعلنت موسكو عن استخدامه لأول مرة يوم 21  نوفمبر الجاري، ضد منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وبإمكان الصاروخ حمل حمولات مختلفة، ويستطيع الوصول إلى ارتفاعات لا يمكن للدفاعات الجوية الموجودة في العالم الوصول إليها، وفقًا لصحيفة إزفيستيا الروسية.

ومن جانبه قال قائد القوات الروسية للصواريخ الإستراتيجية سيرجي كاراكاييف:" إن  الإستخدام المكثف للصاروخ قد يكون مشابها لاستخدام سلاح نووي، وأوضح أن تطوير منظومة أوريشنيك جاء بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو 2023".

وفي السياق ذاته ذكر الباحث  في معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح في جنيف، بافيل بودفيغ، أن الصاروخ "يمكنه أن يهدد أوروبا بأكملها تقريبا".

ويوم الأحد الماضي، قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن صاروخ "أوريشنيك" الروسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق.

واختيار روسيا اسم "أوريشنيك" للصاروخ له دلالة تاريخية مستمدة من تراث الثقافة السلافية، إذ كان ينظر إلى شجرة البندق قديما باعتبارها رمزا للحماية من قوى الشر والعوامل الطبيعية المدمرة مثل العواصف والصواعق، لامتلاكها قوة سحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين صاروخ أوريشنيك كييف روسيا أوكرانيا

مواد متعلقة

بوتين يهدد بضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا

بوتين: ننتج صواريخ أكثر بـ 10 أضعاف من دول الناتو مجتمعة

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية