أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 250 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة بمقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة قتلى قوات كييف هناك 38485 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.

روسيا تقضي على 250 عسكريا أوكرانيا في كورسك خلال 24 ساعة

وأوضحت أن قوات الشمال تواصل القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات فيكتوروفكا، ليبيدفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، كلين السفلى، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفو إيفانوفكا، بليخوفو، روسكوي بوريتشنويه، سفيردليكوفو الحدودية المتطرفة.

ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني

ووجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات تشيركاسي، جيفو وكازاتشيا لوكنيا وكوباتكين وكوريلوفكا وليبيديفكا وليونيدوفو ومالايا لوكنيا ومارتينوفكا وميرني ونيكولايفو دارينو وسفيردليكوفو، وبوريتشنويه، وباسوفكا، وبيلوفوديه، غلوخوف، جورافكا، بافلوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

وبلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 250 عسكريا، و3 مدرعات و5 مركبات، كما بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 38485 فردا و232 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و72 محطة حرب إلكترونية و17 محطة رادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.

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