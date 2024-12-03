أخبار مصر: مفاجآت في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، 90 يوم على رمضان، 3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
ارتبطت قصته بجمال مبارك، أسرار قصر فاخر بملايين الدولارات تركته عائلة مصرية وهربت من أمريكا
في قلب مدينة نيويورك، على جزيرة ستاتن، يقف قصر فاخر مهجور يثير فضول المارة وأصبح حديث المنصات الرقمية.
سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة
شن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أمس الإثنين، هجوما حادا على دولة الاحتلال، قائلا: "إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة".
عن عمر ناهز 62 عامًا، وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق
توفي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق، منذ قليل عن عمر ناهز 62 عاما بعد أشهر قليل من تركة مهام عمله في عروس الصعيد.
بلينكن: نحن بحاجة إلى هدنة وخطط لما بعد حرب غزة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي ملف الرهائن وما بعد حرب غزة.
بشرى للمزارعين، انخفاض يصل لـ 1110 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق
سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
اليوم، استكمال محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف
تستكمل محكمة الجيزة اليوم محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.
احتجاجات عنيفة بجورجيا رفضًا لوقف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي
خرج آلاف الأشخاص في جورجيا في مسيرات مؤيدة لأوروبا أمس الإثنين، احتجاجًا على قرار حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بتعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
90 يوم على رمضان، اليوم غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًّا
يبدأ اليوم الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا طيقًا لما أعلنته دار الإفتاء في وقت سابق، ليبدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك حيث يتبقى له 90 يومًا طبقًا للحسابات الفلكية.
غرامة تصل إلى 10 ملايين، رابطة الأندية تعلق على أزمة مباراة الأهلي وإنبي (فيديو)
أذاع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، تعقيب رابطة الأندية على مسألة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري، وذلك نظرًا لارتباط الاهلي بمواجهة كأس التحدي ضد بطل الأمريكتين، ضمن كأس الإنتركونتيننتال.
بن غفير يحذر من انقلاب للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية
حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير مساء أمس الإثنين بما سماه "انقلابا قضائيا" هدفه الإطاحة به وبالحكومة ورئيسها، وذلك بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.
الكونفدرالية، موعد سفر بعثة المصري إلى موزمبيق
تغادر بعثة النادي المصري متجهة الي موزمبيق فجر الخميس القادم استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على إستاد دو زيمبيتو بالعاصمة مابوتو.
بزيادة تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق
سجلت أسعار الزيت اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في سعر زجاجة الزيت ما بين 1.5 جنيه و5 جنيهات باختلاف النوع؛ كما ارتفع سعر طن زيت الأولين نحو 500 جنيه، ما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟
بايدن يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا قبل مغادرة منصبه
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على روسيا قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.
اليوم.. تعليم النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المعلمين بحضور الوزير
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بـمجلس النواب اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة د سامي هاشم، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بخصوص بعض مشاكل المعلمين، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.
نورهان: أنا عاطفية بزيادة وفيه ناس كتير اشتريتهم وباعوني (فيديو)
قالت الفنانة نورهان: "أنا مش شاطرة في البيع والشراء وممكن أشتري حاجات ما لهاش لازمة، ولو كنت ببيع السعادة سأعطيها لابني".
الكهرباء: تركيب 311454 عدادًا كوديًّا خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في 7 شركات توزيع على مختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.
الأمم المتحدة: 50 ألف نازح في سوريا منذ بداية الأحداث
حذرت الأمم المتحدة من أنّ التصعيد الحاصل منذ بضعة أيام في شمال غرب سوريا أدّى إلى فرار ما يقرب من 50 ألف شخص.
3 عقوبات تنتظر الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة
كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية أن الأهلي لم يخطر الرابطة بشكل رسمي بانسحابه من بطولة كأس الرابطة التي تنطلق يوم ١٠ ديسمبر الجاري.
النواب يحيل 25 تقريرا للحكومة، تعرف عليها
يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته اليوم الثلاثاء، 25 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء إلى الحكومة.
بعد نشرها فيديو، مغنية إسبانية تحرج ريال مدريد.. والأخير يرد ببيان رسمي
تسببت المغنية الإسبانية لولا إنديجو في وضع محرج لريال مدريد بعد نشرها لمقطع فيديو تعلن فيه عن موعد حفلها في ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي.
عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة الأبنية التعليمية، اليوم
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
الملعب تحول إلى ساحة معركة، إصابة 79 شخصا في شغب جماهيري بألمانيا
أعلنت شرطة تورينجيا الألمانية إصابة 79 شخصًا، نتيجة أعمال عنف بين المشجعين خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي كارل زييس جينا وضيفه خيمي لايبزيج، في الدوري الإقليمي المحلي.
رئيس هيئة الدواء: زيادة مبيعات أدوية الأورام إلى 24.3 مليار جنيه بنهاية 2024
كشف الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية زيادة مبيعات أدوية علاج الأورام لحوالي 24.3 مليار جنيه لعدد 975 ألف عبوة بنهاية 2024، بمعدل نمو 55% عن عام 2023.
قبل استكمال المحاكمة اليوم، مفاجآت فجرها المتهم الثاني في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
تستكمل محكمة الجيزة اليوم جلسة محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف.
ماكرون يبدأ البحث عن رئيس وزراء جديد وسط تهديدات بسحب الثقة من الحكومة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بدء عملية البحث عن خليفة لرئيس الوزراء الحالي ميشال بارنييه، الذي يواجه تهديدًا متزايدًا بسحب الثقة من حكومته من قبل أحزاب يمينية ويسارية، على خلفية تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت.
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