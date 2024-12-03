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ثقافة وفنون

نورهان: أنا عاطفية بزيادة وفيه ناس كتير اشتريتهم وباعوني (فيديو)

الفنانة نورهان، فيتو
الفنانة نورهان، فيتو

قالت الفنانة نورهان: "أنا مش شاطرة في البيع والشراء وممكن أشتري حاجات ما لهاش لازمة، ولو كنت ببيع السعادة سأعطيها لابني".

 

كرم الله مع نورهان

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة":"فيه ناس كتير اشترتهم وباعوني، وأنا مبعرفش أتجاوز الأحزان بسهولة ومش بتعلم من الدرس، ودايما عندي قناعة إن المرة الجاية هتكون أحسن وأنا هفضل كده مش هتراجع على إني أبقى كويسة".

 

الخسارة التي تحول طعمها لانتصار مع نورهان

وتابعت نورهان: "دايما في حياتي الحمد لله الخسارة بيكون لها طعم الانتصار، واكتشف إن ربنا بيكرمني جدًّا، والفرصة اللي أحب اشتريها.. إني أنجب طفل تاني".

 

وأوضحت: "أنا في المرحلة الحالية من حياتي مبقاش ينفع إني أخلف ولكن لو فيه فرصة أحب أشتريها هتكون إني أنجب طفل تاني".

 

نصيحة نورهان للنساء 

ونصحت نورهان الفتيات والنساء، قائلة: "خلوا عندكم أولوية لنفسكم وللشغل وإخلاص النية في الشغل لربنا، وأهم حاجة في الدنيا الشغل".

صفة غالبة على نورهان

وأشارت: "أنا عاطفية زيادة عن اللزوم ودي نعمة لإن لولاها ما كنتش هبقى فنانة ولا أعرف أشتغل مع الأطفال، ولو ما كنتش موجودة فيَّ كنت أحب أشتريها بأي ثمن".

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