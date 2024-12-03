الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة: 50 ألف نازح في سوريا منذ بداية الأحداث

شاحنة تنقل عدد من
شاحنة تنقل عدد من النازحين، فيتو

الوضع فى سوريا ، حذرت الأمم المتحدة من أنّ التصعيد الحاصل منذ بضعة أيام في شمال غرب سوريا أدّى إلى فرار ما يقرب من 50 ألف شخص.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن موجة النزوح هذه "تسلّط الضوء على التداعيات الإنسانية الخطرة للتطورات الميدانية في هذه المنطقة".

وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان إنّه "حتى 30 نوفمبر، نزح أكثر من 48,500 شخص"، مشيرا إلى أنّ "وضع النزوح لا يزال شديد التقلّب، والشركاء يتحققون يوميًّا من أرقام جديدة" وفق تعبيره.

مقتل 514 شخصًا غالبيتهم من المسلحين في سوريا

وأدت المعارك والقصف منذ الأربعاء إلى مقتل 514 شخصًا غالبيتهم من المسلحين، إضافة إلى 92 مدنيا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأ الهجوم في شمال سوريا يوم دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد نزاع بدأ في أكتوبر 2023 وتحوّل مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر، على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
 

ولم تشهد سوريا مثل هذا التصعيد منذ سنوات، لا سيما بعد أن وقَّعا وقفًا لإطلاق النار رعته موسكو وأنقرة في العام 2020 أتاح تحقيق هدوء إلى حدّ كبير في إدلب، حيث كانت هيئة تحرير الشام تسيطر على نحو نصف مساحة المحافظة وعلى أجزاء ملاصقة لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وزير خارجية إيران: قمة رباعية في الدوحة لبحث أزمة سوريا

البنتاجون يكشف عن الجهة التي تتواصل معها أمريكا في سوريا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا الوضع فى سوريا شمال غرب سوريا المرصد السوري

مواد متعلقة

وزير خارجية إيران: قمة رباعية في الدوحة لبحث أزمة سوريا

مركز مهم للنقل الجوي..أهمية مطار حلب الدولي بعد سقوطه في يد الفصائل المسلحة (إنفوجراف)

بعد السيطرة على حلب ومطاراتها، ما الفصائل المتصارعة في سوريا؟

تطورات الأوضاع بسوريا، بدء انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من حلب

الأكثر قراءة

ارتبطت قصته بجمال مبارك، أسرار قصر فاخر بملايين الدولارات تركته عائلة مصرية وهربت من أمريكا

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

عن عمر ناهز 62 عاما، وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

بزيادة تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 100 جنيه في سوق العبور

منوعات

المزيد

بعد نشرها فيديو، مغنية إسبانية تحرج ريال مدريد.. والأخير يرد ببيان رسمي

حضور افتتاح نوتردام، أول رحلة لترامب خارج أمريكا

الملعب تحول إلى ساحة معركة، إصابة 79 شخصا في شغب جماهيري بألمانيا

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

10 رسائل من رئيس الوزراء إلى رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية