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الكهرباء: تركيب 311454 عدادا كوديا خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 30 نوفمبر

عداد كهرباء، فيتو
عداد كهرباء، فيتو

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تقديم عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في 7 شركات توزيع على مختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

 

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

واكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدد الخدمات المقدمة في الفترة من 17 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 55890 خدمة منوعة بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقى الشكاوى وغيرها من الخدمات.
 

وأوضحت وزارة الكهرباء أن عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ 60 عاما 90024  خدمة، كما تم تركيب 311454 عداد كودي خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.

 

خدمات تركيب العدادات الكودية للمواطنين

وأشارت الشركة إلى أن لجان الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر قامت بعمل التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عن تطبيق واصل وتم وضع Qr للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة وقد تلقى عدة بلاغات أعطال من خلاله وتم إصلاحها.
وشددت الشركة عن استمرارها في تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال توزيع البروشرات مع السيارات المتنقلة وعقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.

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