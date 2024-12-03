سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة

شن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أمس الإثنين، هجوما حادا على دولة الاحتلال، قائلا: "إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة".

وأوضح بيرني ساندرز، السيناتور بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت، إنه يتفق مع الجنرال ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، الذي اتهم الحكومة بالتطهير العرقي في شمال غزة، حيث أغلق الجيش الإسرائيلي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين ولم يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية تقريبا.

Former Israeli Defense Minister Yaalon is right.



Netanyahu's government is committing war crimes & ethnic cleansing in Gaza. You don't fight terrorism by starving people & killing tens of thousands of civilians.



I hope more Israeli military leaders will join him in speaking up. https://t.co/pya3YGsu2J — Bernie Sanders (@SenSanders) December 2, 2024

وقال ساندرز في منشور على منصة إكس: " وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلون محق.. حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة.. لا يمكنك محاربة الإرهاب بتجويع الناس وقتل عشرات الآلاف من المدنيين".

وأضاف " آمل أن ينضم إليه المزيد من القادة العسكريين الإسرائيليين في التحدث بصراحة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض الشهر الماضي محاولات ساندرز لمنع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة.

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