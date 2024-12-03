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خارج الحدود

سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة

السيناتور الأميركي
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، فيتو

شن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أمس الإثنين، هجوما حادا على دولة الاحتلال، قائلا: "إن  إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة".

وأوضح بيرني ساندرز، السيناتور بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت، إنه يتفق مع الجنرال ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، الذي اتهم الحكومة بالتطهير العرقي في شمال غزة، حيث أغلق الجيش الإسرائيلي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين ولم يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية تقريبا.

وقال ساندرز في منشور على منصة إكس: " وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلون محق.. حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة.. لا يمكنك محاربة الإرهاب بتجويع الناس وقتل عشرات الآلاف من المدنيين".

وأضاف " آمل أن ينضم إليه المزيد من القادة العسكريين الإسرائيليين في التحدث بصراحة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض الشهر الماضي محاولات ساندرز لمنع مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة.

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السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز غزة وزير الدفاع الإسرائيلي بيت لاهيا ولاية فيرمونت مجلس الشيوخ الأمريكي

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