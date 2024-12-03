قبل استكمال المحاكمة اليوم، مفاجآت فجرها المتهم الثاني في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

تستكمل محكمة الجيزة اليوم جلسة محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف.

وكشف أمر الإحالة أن المخرج عمر زهران متهم بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار بمساعدة عامل النظافة عنتر حنفي، والذي قضت المحكمة بإخلاء سبيله في الجلسة الماضية.

خلال تحقيقات النيابة، أدلي المتهم الثاني، المدعو عنتر حنفي، بتفاصيل مثيرة عن الحادث. وجاءت اعترافاته كالتالي:

ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بسرقة المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها شاليمار شربتلي وكان ذلك من داخل مسكنها حال كونك خادمًا لها بالأجرة على النحو المبين بالتحقيقات؟



ج: محصلش

س: ما ظروف ضبط وإحضارك وأوجه دفاعك؟



ج: اللي حصل إن أستاذة شاليمار دي فعلا أنا روحت لها البيت عشان أنضفه لها أكتر من مرة، بروح بناء على طلب المخرج عمر زهران لأنه صاحبها، وأنا كنت أعرفه من زمان، وآخر مرة روحت لها كان في شهر ٨ اللي فات، ومن ساعتها مروحتش تاني ومن حوالي كام يوم وأنا قاعد في بيتي في أبو النمرس الباب بيخبط ففتحت الباب لقيت حوالي ٥ أشخاص لابسين ملكي، وقالولي إنهم مباحث وسألوني على مدام شاليمار والحاجة بتاعتها قولتلهم أنا معرفش حاجة عن الكلام ده وقلتلهم على اللي حصل وساعتها خدوني معاهم على قسم الجيزة والنهارده جيت على النيابة.

س: وما صلتك بالمجني عليها شاليمار حسن عباس شربتلي وكذا المدعو عمر زكريا زهران؟



ج: أستاذ عمر ده مخرج، وأنا أعرفه من حوالي ٢٠ سنة تقريبا، أما أستاذة شاليمار فأنا أعرفها من شهور عن طريق أستاذ عمر لأنهم صحاب، وكان بياخدني أنضف البيت بتاعها.

س: وهل ثمة خلافات فيما بينك وبين سالفي الذكر؟



ج: لا، مفيش بيني وبينهم أي خلافات، لكن أستاذ عمر أنا أعرفه من زمان والعلاقة بينا كانت طيبة.

س: وما طبيعة عملك تحديدا؟



ج: أنا زمان كنت بشتغل عامل نظافة في أتيليه بتاع فساتين سواريه، واتعلمت هناك إزاي أبدأ أفصل فساتين سواريه، وساعتها سبت شغلانة النظافة وبدأت أشتغل في الفساتين، ومن ساعتها وأنا شغال في الفساتين لحد دلوقتي.

س: إذا وكيف ومتى تحديدًا تعرفت على المدعو عمر زكريا؟



ج: أنا زي ما قلت لحضرتك كنت شغال في أتيليه بتاع فساتين وكنت شغال هناك عامل نظافة والكلام ده كان من سنة ٢٠٠٣ تقريبًا وكان ساعتها أستاذ عمر بيجي الأتيليه ده وساعتها اتعرفت عليه وعجبه شغلي في النظافة، وكنت بروح أنضف له البيت بتاعه ومن ساعتها وأنا على علاقة بيه.

س: وهل ظلت العلاقة بينكما قائمة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن؟



ج: أيوه أنا كنت بنضف له البيت بتاعه من سنة ٢٠٠٣ لحد سنة ٢٠٠٧، أما بدأت أشتغل أفصل فساتين كان بيكلمني وكنت أقوله مش فاضي، ومبقتش أروحله من ساعتها لحد لما لقيته بيتصل عليا وكان بيسألني على أي حد أكون أنا عارفة عشان يروح ينضف له الشقة بتاعته وساعتها أنا قولتله هجيلك أنا وبدأت أروح له تاني أنضف له البيت بتاعه.

س: وما سبب قبولك تنظيف منزله مرة أخرى؟



ج: لأن في الفترة دي الدنيا مكنتش كويسة معايا في الفلوس، والسوق كان مريح وأنا مبحبش أقول للرزق لا.

س: وهل كنت تذهب إلى محل سكن المدعو عمر زهران بشكل منتظم طوال تلك الفترة وحتى الآن؟



ج: أنا من سنة ٢٠٢٢ من ساعة لما أستاذ عمر كلمني تاني، وأنا كنت أروح له بشكل منتظم يعني مثلا مرة كل شهر لما كان بيكلمني.

س: إذا ومن أين لك معرفتك بالمجني عليها / شاليمار حسن عباس شربتلي؟



ج: أنا من حوالي ٣ أو ٤ شهور تقريبًا لقيت مرة أستاذ عمر بيكلمني وبيقولي أنه محتاجني، فقلت له إني مش فاضي وعندي شغل فقالي لما تخلص ابقى عدي عليا، ولما روحت له البيت قال لي إن في واحدة صاحبته محتجاني عشان أنضف لها البيت، وقال لي هيطلعلك من هناك لقمة عيش حلوة، وأنا ساعتها وافقت ووداني عندها لكن أنا معرفهاش من قبل كده ومروحتهاش تاني بعد آخر مرة.

س: وكم عدد المرات التي ذهبت فيها للمجني عليها سالفة الذكر؟



ج: أنا روحت لمدام شاليمار ٥ مرات ومروحت لهاش تاني من ساعة آخر مرة.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟



ج: أنا لما كان أستاذ عمر بيكلمني كنت بروح أعدي عليه، وكنا بنتحرك مع بعض ونروح للأستاذة شاليمار.

س: وهل سبق لك والمدعو عمر زهران أن توجهتما إلى العين الخاصة بالمجني عليها في عدم وجودها؟



ج: لا، أنا كنت بعدي على الأستاذ عمر الأول، وبعد كده كنا بنروح مع بعض لكن مفيش غير مرة واحدة كان سابقني على بيتها كانت هي موجودة، والأستاذ عمر مكنش موجود لكن أستاذ خالد يوسف - المخرج السينمائي - كان موجود، لكن محصلش أني روحت أنا وأستاذ عمر لوحدنا خالص.

س: إذا وهل سبق للمدعو عمر زهران أن توجه إلى العين سالفة الذكر في وجود المجني عليها؟



ج: معرفش، بس اللي أنا أعرفه إنهم صحاب، لكن معرفش إذا كان بيروح لوحده ومحدش موجود ولا لا.

إذا هل اقتصر تواجدك بالعين سالفة الذكر على أعمال النظافة فقط؟

ج: أنا أول مرة لما روحت هناك دخلت نضفت المطبخ والصالة وساعتها أستاذ عمر قال إن في ذهب ضايع وخلاني أدور في كام شنطة كده كانوا محطوطين على جنب بس ملقتش حاجة.

س: وهل عثرت على ثمة مصوغات ذهبية في أيًا من المرات سالفة الذكر ؟



ج: أنا بعد كده روحت الشقة أربع مرات كمان:

المرة الأولى منهم لما دخلت مع أستاذ عمر كانت مدام شاليمار موجودة، وساعتها دخلنا أوضة النوم بتاعتها وتحديدًا (الدريسينج روم ) وأستاذ عمر شاورلي على مجموعة شنط إيد بتوع الأستاذة ، قالي دور فيهم كده يمكن تلاقي حاجة وهما الإثنين خرجوا وكان أستاذ عمر كل شوية يدخل ويخرج وساعتها لما دورت لقيت خاتم في ثاني أو تالت شنطة، وطلعت اديته لأستاذة شاليمار برة وقالتلي جدع وكمل ودورت تاني في باقي الشنط ملقتش حاجة ولما الوقت اتأخر استأذنت عشان أمشى وساعتها مدام شاليمار ادتني ٥٠٠٠ جنيه.



المرة الثانية منهم رحت برضه بس كان أستاذ عمر موجود هناك مع مدام /شاليمار قبل ما اوصل ولما وصلت دخلوني الدريسينج روم تاني وساعتها أستاذ عمر شاورلي على شوية شنط سفر وقالي فتش دول وخرج هو ومدام شاليمار للصالة برة، وأول شنطة فتحتها لقيت فيها علب مجوهرات فاضية واحدة منهم مكان فيها خاتمين فطلعت إديتهم لمدام شاليمار وساعتها دخل معايا أستاذ عمر تاني وشاورلى على دولاب كده في الدريسينج وقالي دور فيه كله، وخرج وكان في علبة على الدولاب ده أول ما فتحتها لقيت فيها مجموعة مشغولات ذهبية فخدته وطلعت عشان أديهم للأستاذة شاليمار بدور مكنتش موجودة فاديتهم للأستاذ عمر وهو قالي أدخل كمان دور ودخلت كملت وملقتش حاجة تاني وخرجت عشان أمشي فراح أستاذ عمر إداني ٤٠٠٠ جنية ونزلت.

المرة الثالثة منهم رحت المرة دي بس قبل أستاذ عمر لأنه ساعتها قالي اسبقني ووصلت فضلت منتظر أستاذة شاليمار لحد ما جات وطلعت معاها وفضلت مستني أستاذ عمر لحد ما وصل وساعتها قالي أدخل دور في أوضة البنت ودور في الشنط وساعتها دورت في الشنط دي بس ملقتش فيها مجوهرات، ولما خرجت عشان أمشي ملقتش الأستاذة شاليمار بس لقيت أستاذ خالد يوسف المخرج ولقيته بيقولي تعالى وريني الحاجات دي منين، قصده على الخواتم والدهب، ووريته الأماكن فعلا وساعتها وأنا ماشي أستاذ عمر أداني 400 جنيه.



المرة الرابعة: رحت على البيت على طول لقيت أستاذ عمر وأستاذ خالد يوسف مع بعض وأول ما دخلت راح أستاذ عمر خدني ودخلني أوضة البنت وفتش في لعب الأطفال دي، وساعتها هو فتح دولاب البنت وطلع شنطة ايد وراح حاطط إيده فيها وطلع منها حاجة أنا مشوفتهاش وخرج على طول وبعدها بشوية لقيته هو وأستاذ خالد يوسف جايين وأستاذ خالد بيقولي تسلم ايدك يا بطل فأستاذ عمر قاله ده مش عنتر اللي لقاهم أنا اللي لقيتهم وليا فيها حلاوة عربية فراح أستاذ خالد قاله اسكت يا عمر وساعتها لما خلصت مشيت وأستاذ خالد يوسف قالي مدام شاليمار هتبقى تديلك مكافأة حلوة أوي ونزلت أنا وأستاذ عمر من البيت ومروحتش تاني من ساعتها.

س: في ضوء ما قررته سلفا هل كان المدعو عمر زهران على علم مسبق بمكان عثورك على المصوغات الذهبية سالفة الذكر؟



ج: أنا معرفش الصراحة بس كل مكان كان بيقولي دور فيه كنت بلاقي حاجة أما لما كنت بدور مع نفسي مكنتش بلاقي حاجة.

س: هل سبق وقررت لنا أنك عثرت على مجموعة من المصوغات الذهبية بإحدى الحقائب بالعين محل الواقعة ووضح لنا طبيعة تلك المصوغات تحديدا؟



ج: أنا مش فاكر بس المرة دي كانوا زي مجموعة ذهب كده محطوطين على بعض زي ما يكونوا ملمومين وأنا مشوفتهمش ساعتها انا خدتهم زي ما هما واديتهم لمدام شاليمار.

س: وضح لنا أيضًا ما طبيعة الأشياء التي عثر عليها المدعو عمر زكريا زهران تحديدا؟



ج: أنا معرفهش هم لقى إيه، هو ساعتها لما كان معايا في الأوضة فتح دولاب البنت، وطلع شنطة إيده فيها وطلع حاجة وخرج بيها على طول، لكن أنا مشوفتش حاجة وده كمان غير إنه ساعتها مدورش أصلا هو فتح الدولاب وطلع الشنطة على طول.

س: ما تعليقك إذا لقيام المجني عليها شاليمار حسن عباس شربتلي باتهامك والمدعو عمر زهران بسرقة المنقولات الخاصة بها من العين محل سكنها؟



ج: أنا معرفش هي بتقول كده ليه، بس أنا مفيش مرة رحت هناك غير ومعايا أستاذ عمر ومكنتش بعمل حاجة غير اللي بيقولولي عليها.

س: أنت متهم بسرقة المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها شاليمار حسن عباس شربتلي وكان ذلك من داخل مسكنها حال كونك خادمًا لها بالأجرة على النحو المبين بالتحقيقات؟



ج: محصلش

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا

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