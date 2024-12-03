الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

احتجاجات عنيفة بجورجيا رفضا لوقف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

احتجاجات عنيفة بجورجيا،
احتجاجات عنيفة بجورجيا، فيتو

خرج آلاف الأشخاص في جورجيا في مسيرات مؤيدة لأوروبا أمس الإثنين، احتجاجًا على قرار حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بتعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي العاصمة تبليسي، استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين الذين أطلقوا الألعاب النارية على قوات الأمن.

وحاول أفراد الأمن إبعاد الحشود عن مبنى البرلمان.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أفادت وكالة أنباء "إنتربريس" بأن العديد من المدارس والجامعات علقت عملياتها إلى أجل غير مسمى لإظهار التضامن مع المتظاهرين.

وتوقعت وزارة الداخلية مزيدًا من الاحتجاجات كما تم تسجيل أكثر من 200 حالة اعتقال في الأيام القليلة الماضية.

 

جورجيا تؤجل انضمامها للاتحاد الأوروبي

وكان رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، قد أعلن فى وقت سابق أن بلاده ستؤجل سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي  حتى عام 2028، متهمًا في ذات الوقت بروكسل بـالابتزاز في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة.


ووفقا لتقرير صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، جاء تصريح كوباخيدزه، بعد ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يرفض نتائج انتخابات البرلمان الجورجي، التي جرت في أكتوبر  2024، والتي فاز فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وسط اتهامات بوجود مخالفات انتخابية كبيرة.

 

وأعلن كوباخيدزه، في رده على هذا القرار، أن الحكومة ستؤجل أي مناقشات بشأن انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، مشيرًا إلى الضغط السياسي من المؤسسات الأوروبية.

وشدد كوباخيدزه، على التزام جورجيا بإجراء الإصلاحات، مؤكدًا أن بلاده ستكون أكثر استعدادًا من أي دولة أخرى مرشحة لبدء مفاوضات الانضمام بحلول عام 2028، مع هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.


وتجدر الإشارة إلى أن جورجيا قد حصلت على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رسميًّا في ديسمبر  2023، لكن العملية توقفت بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن التراجع الديمقراطي تحت حكم حكومة "الحلم الجورجي".

وعلى الرغم من هذه التحديات، طمأن كوباخيدزه الجمهور، أن جورجيا ستواصل جهودها الإصلاحية.

ووفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية، ازدادت الأزمة السياسية في جورجيا؛ بسبب الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت ضد نتائج انتخابات أكتوبر  حيث يتهم قادة المعارضة الحكومة بالتلاعب في نتائج الانتخابات.

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جورجيا مسيرات مؤيدة لأوروبا الحلم الجورجي الاتحاد الاوروبي

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