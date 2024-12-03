النواب يحيل 25 تقريرا للحكومة، تعرف عليها

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته اليوم الثلاثاء، 25 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء إلى الحكومة.

إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة

ويوصي مجلس النواب، أثناء إحالة هذه التقارير الحكومة بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.



1. العضو مجدى الأمير، بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (2000م2) لإنشاء مستشفى أورام بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.

توزيع التمريض على المستشفيات

2. العضو مكرم رضوان، بشأن إعادة النظر في منظومة توزيع التمريض على جميع المستشفيات بجمهورية مصر العربية.

3. العضو عبد الناصر عطية، بشأن توفير حضانات وتزويدها بالكوادر البشرية من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى سفاجا المركزى – محافظة البحر الأحمر.

4. العضو محمد عزت عرفات، بشأن إحلال وتجديد مبنى الباطنة والأطفال والاستقبال بمستشفى إيتاى البارود العام بمحافظة البحيرة.

مجلس النواب يطالب الحكومة بإنشاء مستشفيات جديدة

5. العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء مستشفى للقلب والأوعية الدموية خاص بمحافظة مطروح.

6. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء محطة رفع صرف صحى فى قرية الربايعة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

7. العضو أحمد أبو زيد، بشأن استكمال العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية طملاي - مركز منوف – محافظة المنوفية.

8. العضو أحمد العرجاوى، بشأن إنشاء خط مياه لقرية ذكي أفندي بطول (900م) من المدخل الرئيسى للقرية – مركز أبو حمص- محافظة البحيرة.

رفع كفاءة شبكة مياه الشرب المتهالكة

9. العضو سامي توفيق، بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب المتهالكة بقرية سدمنت الجبل – مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.

10. العضو إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لمنطقة الساحل النصف الغربى مدينة طما – محافظة سوهاج.

11. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن سرعة فرش مساجد مركزى سيدى سالم والرياض – محافظة كفر الشيخ.

12. العضو أسامة عبد العاطى، بشأن تطوير وتجميل مدينة تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

كما تتضمن الإحالات من مجلس النواب إلى الحكومة:

13. العضو إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى الرابط بين عزبة عثمان والأنعام وطريق كفر الأشراف الطيبة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

14. العضو علاء الدين خير الله، بشأن صرف رواتب أكثر من (1300) عامل بوزارة الزراعة، وذلك لعدم صرف رواتب لهم منذ استلامهم العمل.

15. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن توفير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال محطة الرفع للصرف الصحى بقرية الشغبة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

16. العضو ميرفت عازر، بشأن إضافة أقسام جديدة إلى المدرسة الفنية الصناعية – مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

17. العضو سامى كامل عامر، بشأن إنشاء كلية للتمريض – جامعة العريش بمركز ومدينة العريش – محافظة شمال سيناء.

18. العضو آيات الحداد، بشأن إنشاء متحف توثيقى للتراث الدرامي في مبنى ماسبيرو – محافظة القاهرة.

19. العضو أحمد بلال البرلسى، بشأن تسجيل عدد المبانى فى المحلة الكبرى كمبانى أثرية وتراثية – محافظة الغربية.

وتضم قائمة الاقتراحات برغبة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة ما يلي:

20. العضو أحمد أبو زيد، بشأن سرعة البدء فى إنشاء نزله وطلعه عند تقاطع طريق سرس الليان بمركز منوف – قرية تلوانه مع الطريق الدائرى الإقليمى – محافظة المنوفية.

21. العضو مكرم رضوان، بشأن ضم طريق ميت فارس – بنى عبيد – قصاصين الأزهار التابع لهيئة الطرق إلى الطرق القومية، وازدواجه كامتداد لطريق المنصورة – طناح – ميت فارس – محافظة الدقهلية.

22. العضو محمد نجيب خالد، بشأن مد خط السكة الحديد المنصورة - المطرية حتى بورسعيد – محافظة الدقهلية.

23. العضو إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد كبارى المشاة المقامة على الترع والمصارف وتوسعتها تيسيرًا لمرور السيارات – محافظة الشرقية.

24. العضو حاتم عبد العزيز، بشأن عمل كوبرى إتجاه واحد خروج لخدمة الطريق الدائرى بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية.

25. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إعادة فتح تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية لقبول ترشيحهم بالكليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.