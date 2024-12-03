غرامة تصل إلى 10 ملايين، رابطة الأندية تعلق على أزمة مباراة الأهلي وإنبي (فيديو)

أذاع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، تعقيب رابطة الأندية على مسألة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري، وذلك نظرًا لارتباط الاهلي بمواجهة كأس التحدي ضد بطل الأمريكتين، ضمن كأس الإنتركونتيننتال.

ونقل هاني حتحوت، عن مصدر في الرابطة قوله: “الأهلي لم يخاطبنا رسميًا بطلب تأجيل مباراة إنبي»، مضيفًا: «في حالة الانسحاب من كأس الرابطة فاللائحة تنص على تغريم النادي 5 ملايين جنيه بجانب حقوق الرعاة والتسويق”.

وأضاف المصدر: “الرابطة تحصل على مقابل من الرعاة نظير مشاركة عدد معين من الفرق في البطولة، وإذا انسحب فريق يتم خصم جزء من مستحقات الرابطة، وبالتالي فالنادي المنسحب يتحملها”.

وأشار المصدر إلى قيمة هذه المستحقات تصل إلى 10 ملايين جنيه، وذلك حال اتخاذ إدارة الأهلي قرارًا بالانسحاب من كأس الرابطة.

مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ووفقًا لجدول بطولة رابطة الأندية المصرية يلتقي الأهلي مع إنبي يوم 10 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا فريقي فاركو وطلائع الجيش.

الانسحاب الثالث للأهلي من كأس الرابطة

ويعد انسحاب الأهلي من كأس رابطة الأندية المحترفة هو الثالث على التوالي بعد الانسحاب من البطولة في النسختين الماضيين بينما خرج من دور المجموعات في النسخة الأولى من البطولة عام 2022.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذا ويطير المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى أمريكا فجر اليوم الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها يوم الأربعاء.

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