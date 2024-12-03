الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غرامة تصل إلى 10 ملايين، رابطة الأندية تعلق على أزمة مباراة الأهلي وإنبي (فيديو)

الأهلي وإنبي، فيتو
الأهلي وإنبي، فيتو

أذاع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، تعقيب رابطة الأندية على مسألة تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري، وذلك نظرًا لارتباط الاهلي بمواجهة كأس التحدي ضد بطل الأمريكتين، ضمن كأس الإنتركونتيننتال.

 

 

ونقل هاني حتحوت، عن مصدر في الرابطة قوله: “الأهلي لم يخاطبنا رسميًا بطلب تأجيل مباراة إنبي»، مضيفًا: «في حالة الانسحاب من كأس الرابطة فاللائحة تنص على تغريم النادي 5 ملايين جنيه بجانب حقوق الرعاة والتسويق”.

وأضاف المصدر: “الرابطة تحصل على مقابل من الرعاة نظير مشاركة عدد معين من الفرق في البطولة، وإذا انسحب فريق يتم خصم جزء من مستحقات الرابطة، وبالتالي فالنادي المنسحب يتحملها”.

وأشار المصدر إلى قيمة هذه المستحقات تصل إلى 10 ملايين جنيه، وذلك حال اتخاذ إدارة الأهلي قرارًا بالانسحاب من كأس الرابطة.

 

مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ووفقًا لجدول بطولة رابطة الأندية المصرية يلتقي الأهلي مع إنبي يوم 10 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا فريقي فاركو وطلائع الجيش.

 

الانسحاب الثالث للأهلي من كأس الرابطة

ويعد انسحاب الأهلي من كأس رابطة الأندية المحترفة هو الثالث على التوالي بعد الانسحاب من البطولة في النسختين الماضيين بينما خرج من دور المجموعات في النسخة الأولى من البطولة عام 2022.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

هذا ويطير المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى أمريكا فجر اليوم الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها يوم الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي وإنبي كأس الرابطة مباراة الاهلي وانبي بكاس الرابطة

مواد متعلقة

منتخب الشباب 2005، وائل رياض يحضر مباراة الأهلي وإنبي بدوري الجمهورية

كهربا أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي بالدوري الممتاز

استعدادا لمواجهة السبت، طلعت يوسف يتابع مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

ارتبطت قصته بجمال مبارك، أسرار قصر فاخر بملايين الدولارات تركته عائلة مصرية وهربت من أمريكا

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

عن عمر ناهز 62 عاما، وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

بزيادة تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 100 جنيه في سوق العبور

منوعات

المزيد

بعد نشرها فيديو، مغنية إسبانية تحرج ريال مدريد.. والأخير يرد ببيان رسمي

حضور افتتاح نوتردام، أول رحلة لترامب خارج أمريكا

الملعب تحول إلى ساحة معركة، إصابة 79 شخصا في شغب جماهيري بألمانيا

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

10 رسائل من رئيس الوزراء إلى رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية