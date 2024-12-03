الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بلينكن: نحن بحاجة إلى هدنة وخطط لما بعد حرب غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي ملف الرهائن وما بعد حرب غزة.

 

والتقى بلينكن في واشنطن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وأجريا محادثات حول ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وقالت الوزارة في بيان بعد اللقاء إن بلينكن جدد تأكيده التزام الولايات المتحدة "الصارم" بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران والجماعات التي تدعمها، وفق تعبيره.

وخلال اللقاء عبر بلينكن عن موقف الولايات المتحدة بالحاجة إلى وقف إطلاق النار، وقال "نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن وبحاجة إلى تنفيذ خطط لليوم التالي التي من شأنها إرساء الحكم والأمن وإعادة الإعمار".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر للصحفيين: "يجب أن يكون ذلك أولوية ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة، ولكن بالنسبة لإسرائيل أيضًا".

وأشار بلينكن خلال لقائه الوزير الإسرائيلي إلى "ضرورة أن تعمل إسرائيل على تحسين الوضع الإنساني في غزة".

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