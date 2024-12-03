عن عمر ناهز 62 عاما، وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

توفي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق، منذ قليل عن عمر ناهز 62 عاما بعد أشهر قليل من تركة مهام عمله في عروس الصعيد.

وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق



وقد سيطرت حالة من الحزن على أهالي المنيا وأيضا مركز ديروط التابع إداريا لمحافظة أسيوط التي تعد مسقط رأس اللواء أسامة القاضي.

وفاة محافظ المنيا السابق

وقد تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الي سرادق عزاء حزنا على وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق.

وفاة اللواء أسامة القاضي



يذكر أن اللواء أسامة القاضي، تولي منصب محافظ المنيا في 27 نوفمبر 2019، ومنذ تولية العمل، نجح في إدارة العديد من ملفات العمل، بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وله العديد من الإنجازات في محافظة المنيا قبل أن يترك العمل خلال إجراء حركة المحافظين الأخيرة في 3 يوليو 2024، وهو من أبناء مركز ديروط في محافظة أسيوط.

اللواء اسامة القاضي

يذكر ان اللواء اسامة القاضي تخرج من كلية الشرطة عام 1985 وتولي عدد من المناصب منها فب مباحث أمن المنيا وفي جهاز الأمن الوطني إلتي تولي من خلالها مدير إدارة الأمن الوطني وكانت اخر مهامة محافظ للمنيا.

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