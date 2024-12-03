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اقتصاد

بشرى للمزارعين، انخفاض يصل لـ 1110 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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اسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 18183 جنيهًا للطن، بانخفاض 747.5 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9021.7 جنيه للطن، بانخفاض 751 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 14232 جنيهًا، بانخفاض 1110 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 23 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 19028.3 جنيه للطن، بانخفاض 888.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9869 جنيهًا للطن، بانخفاض 995 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

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أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

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طن اليوريا يتراجع 2641 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسمدة في الأسواق

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