ماكرون يبدأ البحث عن رئيس وزراء جديد وسط تهديدات بسحب الثقة من الحكومة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بدء عملية البحث عن خليفة لرئيس الوزراء الحالي ميشال بارنييه، الذي يواجه تهديدًا متزايدًا بسحب الثقة من حكومته من قبل أحزاب يمينية ويسارية، على خلفية تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي دون تصويت.



ووفقًا لما نقلته قناة "بي إف إم" الفرنسية عن مصادر مطلعة، بدأ ماكرون منذ الأسبوع الماضي دراسة الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والمكالمات الهاتفية لمناقشة الخيارات المحتملة.

كما استفسر عن التوقيت المناسب لتقديم مذكرة حجب الثقة، بهدف تحديد موعد تعيين رئيس الوزراء الجديد.

ويأتي هذا الحراك السياسي بعد إعلان أحزاب مثل "فرنسا الأبية" و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليمينيين عن تقديم مذكرات حجب ثقة ضد الحكومة، بينما أكد حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف تقديم مذكرة خاصة به ودعمه لأي لائحة يقدمها اليسار.



ومن المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية غدًا الأربعاء على مذكرة حجب الثقة المقدمة ضد الحكومة.

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