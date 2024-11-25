أخبار الاقتصاد اليوم: وزير المالية يقرر نقل رئيس مصلحة الجمارك.. قائمة بمكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5.. الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



وزير المالية يقرر نقل الشحات غتوري من منصب رئيس مصلحة الجمارك

أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرار رقم 502 الصادر في 25 نوفمبر لسنة 2024، بشأن نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتوري، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

وجاء نص القرار الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲٠١٦، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 427 لسنة 2024، ولصالح العمل ومقتضياته.

قرر

(المادة الأولى)

ينقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، الشاغل لوظيفة رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، لشغل وظيفة (تكرارية) استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي بذات المصلحة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية.

(المادة الثانية)

ينقل المذكور الشاغل لوظيفة استشارى قطاع بمصلحة الجمارك بوزارة المالية بذات المستوى الوظيفي، إلى ديوان عام وزارة المالية بعد التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من هذا القرار، يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

انخفاض في أسعار الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية

وصلت أسعار الجنيه الذهب إلى أعلى مستوى لها، اليوم، في الأسواق عند مستوى ٢٩٦٠٠جنيه، وذلك في منتصف اليوم، ولكنها انخفضت وتراجعت إلى مستويات نحو ٢٩٢٤٠ جنيها في التعاملات المسائية.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرّت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع؛.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 3 في المائة تقريبًا إلى 2634.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:25 بتوقيت غرينتش)، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وبينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2.8 في المائة إلى 2636.50 دولار، كانت أسعار الذهب مهيّأة لعمليات بيع بسبب استنفاد عمليات الشراء بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

أسعار الفضة والبلاتين

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 3.1 في المائة إلى 30.34 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 946.40 دولار. كما انخفض البلاديوم بنسبة 2.3 في المائة إلى 985.75 دولار.

مكاتب البريد تستقبل راغبي سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5، غدا

تستقبل مكاتب البريد المميكنة، غدا الثلاثاء، راغبي سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5.



وخلال السطور التالية نستعرض مواعيد عمل مكاتب البريد:

مواعيد بدء عمل مكاتب البريد

تبدأ مكاتب البريد فى استقبال المواطنين راغبى حجز وسحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 من الغد وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 حيث تعمل مكاتب البريد منذ الساعة 8 صباحا حتى الثالثة ظهرا، وبعض مكاتب البريد المسائية من 11 ظهرا حتى السادسة مساءً.

ويتضمن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وبالنسبة إلى المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

لراغبي الحجز، قائمة بمكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

يبدأ، غدا الثلاثاء، فتح باب الحجز وسحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 من مكاتب البريد المميكن، وذلك لجميع المواطنين الراغبين فى التقديم، بعد تخصيص أسبوعًا كاملًا للمواطنين ذوي الهمم مع إمكانية استمراريتهم في التقديم حتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، والمخصصة لمختلف المواطنين.



وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قائمة مكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط وهى كالتالي:

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 37528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة.



وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11456 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة



المالية تنتهي من الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين

سيارات المعاقين، رصدت الحكومة بعض المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين باستغلال الأشخاص الطبيعيين لذوي الهمم للحصول على السيارة، وقيام غير المستحقين للسيارات باستغلال الحق القانوني والتحايل عليه، ما أدى إلى وضع ضوابط جديدة لحصول ذوي الهمم على السيارات المعفاة من الجمارك.

كشف مصدر مسؤول بوزرة المالية عن انتهاء الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك بالتعاون مع اللجنة المكلفة بوضع ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ من وضع الرتوش الأخيرة لكافة الضوابط المنظمة لعملية الإفراج الجمركي.

وقال المصدر: إن اللجنة راعت خلال وضعها الضوابط الجديدة الوضع الإنساني لذوي الهمم الذين يمتلكون سيارات في الموانئ، ولذلك حرصت على وضع الضوابط للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم التهاون مع المخالفين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه أن اللجنة بمجرد انتهاءها من وضع الضوابط الجديدة أرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم إقرارها.

ولفت إلى أنه من المقرر الإعلان الرسمي عن الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ خلال شهر ديسمبر، وذلك قبل بدء السماح باستيراد سيارات جديدة للمعاقين في يناير المقبل طبقًا للضوابط الأخيرة.

وأكد المصدر أن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ سيتم الإفراج عنها فور التأكد من أحقية مالكها من الحصول على الدعم المقدم من الدولة وذلك بعد موافقة وزارة التضامن الإجتماعي على الدعم.

وشدد على أن السيارات التي تثبت مخالفتها للضوابط وعدم أحقية مستوردها من الحقول على دعم، سيتم وضع إطار معين لخروجها وذلك بعد سداد حق الدولة.

كما أوضحت الضوابط الجديدة أنّه حال ثبوت مخالفة خاصة بسيارات المعاقين، يتم حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على سيارة معاقين مدى الحياة.





"إي إف چي هيرميس" تنجح في تقديم تسهيل ائتماني بـ 370 مليون جنيه لـ"سيلندر"

أعلنت اليوم، إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 370 مليون جنيه لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر»، منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

وتعد هذه الصفقة أول هيكل تمويل ابتكاري في مصر لزيادة رأس المال العامل بضمان الأصول والمصمم خصيصًا بالتوافق مع استراتيجية شركة «سيلندر» لتطوير نموذج أعمالها الفريد. كما تعكس تلك الخطوة التزام القطاع المصرفي المصري بتمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بحلول تمويلية ابتكارية ومتطورة.



وتتطلع «سيلندر» إلى تعظيم الاستفادة من هذا التسهيل الائتماني لتعزيز استراتيجيتها الطموحة للنمو وكفاءتها التشغيلية، فضلًا عن مواصلة تقديم أفضل الخدمات الابتكارية لعملائها والالتزام بتطوير سوق السيارات المستعملة بمصر.

وقد تم تصميم الصفقة لوضع معايير جديدة لتمويل رأس المال وفق إطار قانوني ومالي رصين بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلية لشركة سيلندر من ناحية، ولتصبح بمثابة مرجعًا للمقرضين الجدد الراغبين في توسيع التسهيلات الائتمانية من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، بأن هذه الصفقة تمثل تحولًا كبيرًا لشركة «سيلندر»، ومختلف الشركات الناشئة في مصر بوجه عام، وذلك عبر تقديم هيكل تمويل ابتكاري وآمن يتميز بالمرونة المالية.

وأكدت مي حمدي على التزام إي إف چي هيرميس المتواصل بتقديم حلول مالية متطورة للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات لتعزيز خطط النمو والقدرة على مواجهة التحديات وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على العملاء، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، معربةً عن اعتزازها بالمشاركة في مسيرة نمو منصة «سيلندر»، والتي ستضع معايير جديدة في سوق التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة في مصر. كما أشادت حمدي بجهود الشركات التابعة للمجموعة لإتمام هذه الصفقة مستفيدة من باقة الخدمات المقدمة للعملاء لتلبية احتياجاتهم بكفاءة، حيث قامت شركة إي إف چي للحلول التمويلية وبنك نكست بتمويل هذه الصفقة.



السويدي: إجراءات البنك المركزي بشأن السياسات النقدية ساهمت في تحقيق الانضباط بالأسواق

اكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، حرص وزارة الصناعة على حل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالجيل الرابع من التكنولوجيا باعتباره أحد السبل الرئيسية لتطوير الصناعة، وكذلك مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوفير العمالة.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أنه رغم التحدي الكبير الذي واجه القطاع الصناعي في بداية تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلا أن هذا الأمر أصبح أكثر نقطة جاذبة للاستثمار بالسوق المصرية.

الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه الاتحاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية.

أضاف السويدي، أن أهمية تحرير سعر الصرف تزداد عند ارتفاع نسبة المكون المحلي في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، منوها بأن مصر سوق واعدة في ظل انخفاض تكلفة العمالة والطاقة، مع وجود فرص كبيرة للتصدير.

وأشار السويدي إلى وجود أراضي جاهزة للاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية نتيجة استرداد الأراضي التي تم الاعتداء عليها ولم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى.

20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024

أعلن البنك المركزي المصري وجود قفزات متتالية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

وأضاف البنك المركزي في بيانه أن التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) شهدت ارتفاعًا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).





تراجع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كرتونة البيض البلدي 10 جنيهات، مقابل استقرار أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر.

وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، وأنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسلم 150 جنيهًا للطبق.

ويشتمل الاتفاق المعلن بين اتحاد منتجي الدواجن وهذه السلاسل؛ على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

ارتفاع أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024؛ بلغ نحو جنيهين في الكيلو؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 68 إلى 69 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 79 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 82.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 72 جنيهًا إلى 98 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.6 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 80 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

وعن أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا. بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا. بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا. بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا. بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.

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