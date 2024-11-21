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محافظات

ارتفعت جنيهين، أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-11-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

عاودت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، ارتفاعها من جديد، اليوم  الخميس، وبلغت الارتفاع في الأسعار جنيهين، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء ما بين 72 و77 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا.

كما تراوحت  أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و110 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين 100 جنيهًا و110 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهًا، والبط الميسكوفي 115 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيهًا.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 170  و175 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 190 جنيهًا، وكيلو الأوراك 85 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 125 جنيهًا، كيلو الدبابيس 125 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 174 جنيهًا، كيلو حمام كداب 125 جنيهًا، كيلو كبدة صافي 115 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 174 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 174 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 174 جنيهًا، كيلو الأجنحة 67 جنيهًا، كيلو الهياكل 45 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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