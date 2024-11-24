الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض جديد في سعر طبق البيض اليوم الأحد بالأسواق

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر انخفاضات تراوحت ما بين 3 و10 جنيهات، مقابل استقرار أسعار البيض البلدي.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

 وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ  سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

 كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، وأنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسلم 150 جنيهًا للطبق.

طرح البيض في السلاسل الغذائية بسعر 150 جنيهًا

ويشتمل الاتفاق المعلن بين اتحاد منتجي الدواجن وهذه السلاسل؛ على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

 وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيهًا و140 جنيهًا، بانخفاض تراوح ما بين 3 و7 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 إلى 143 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في  بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 138 جنيهًا إلى 142 جنيهًا، بانخفاض تراوح ما بين 4 و10 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 139 جنيهًا إلى 144 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن  سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 135 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.

txt

التموين: توفير البيض التركي والمحلي بـ 150 وكيلو السكر بـ 30 جنيها

txt

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار البيض اليوم الأربعاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

مواد متعلقة

أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 11-9-2024 في الأسواق

اخبار الاقتصاد: انخفاض الذهب وسعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق وتراجع مؤشرات البورصة

ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

أخبار الاقتصاد: البورصة تخسر 4 مليارات جنيه، شعبة القصابين تكشف أسعار اللحوم بعد العزوف عن الشراء، ومفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد 25-8-2024

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم.. وتصدير صناعات كيماوية بقيمة 4 مليارات دولار خلال النصف الأول

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد في الأسواق ؟

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

الأزمة في النخب والصفوة، علي جمعة يكشف سر كثرة تعرضنا للفتن

حكم تطبيقات المراهنات على نتائج المباريات.. الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية