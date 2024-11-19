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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في محافظة الفيوم

الدواجن، فيتو
الدواجن، فيتو

شهدت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، استقرارا اليوم  الثلاثاء، وتراوحت اسعار الفراخ البيضاء،  ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 حنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 100 و110 جنيها، واسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  100   جنيها و110 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   168  و 173 جنبها  وفي السوبر ماركت 190 جنيها،  وكيلو الاوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 120جنبها، كيلو شيش طاووق 172 جنيها، كيلو حمام كداب 125 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 172 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 172 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 172 جنيها، كيلو الاجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم

 

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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