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اقتصاد

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024؛ لليوم الثاني على التوالي؛ وانخفض سعر كيلو الفراخ اليوم نحو جنيهين في الكيلو؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.  

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب  سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 67 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.  

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق. 

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 74 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 123 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 103 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالأتي:

  1. بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا.
  4. بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا.
  5. بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  6. بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا.
  7. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.
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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

  1. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.
  4. بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 182 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 120 جنيهًا.
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أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-11-2024 في محافظة الفيوم

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بدر عبد العاطى: جرى التباحث بشان استيراد الدواجن واللحوم من دولة بوليفيا

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