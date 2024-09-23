البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات، اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.108 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة.