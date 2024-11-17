الأبيض بـ150 والأحمر بـ155 جنيها، سكرتير بني سويف يتفقد منافذ بيع البيض

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، منافذ بيع منتجات مشروعات الدواجن المركزية بالمحافظة، ضمن مبادرة تهدف لتوفير بيض المائدة بأسعار مخفضة، دعمًا لاستقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

البيض الأبيض بـ150 والأحمر بـ155 جنيها

وشملت الجولة تفقد منفذ البيع الرئيسي بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة، حيث اطمأن على سير العمل بالمحطة وتوافر كميات كافية من الإنتاج، مع بيع البيض الأبيض بسعر 150 جنيهًا للكرتونة والبيض الأحمر بسعر 155 جنيهًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على هذه السلعة الأساسية بأسعار مناسبة، مما يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق المحلي.

سكرتير بني سويف يتفقد منافذ بيع البيض

كما زار اللواء سامي علام مدينة ناصر، حيث تفقد منفذ البيع الذي أقامته الوحدة المحلية بشارع جمال عبد الناصر، واطمأن على توافر منتجات المشروع من البيض بنوعيه الأبيض والأحمر بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وذلك استجابة لتوجيهات المحافظ بإنشاء منافذ بيع جديدة، ضمن جهود تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد السكرتير العام المساعد على استمرار المتابعة مع رؤساء المدن ومسؤولي مشروعات الدواجن المركزية، لتجهيز وتشغيل منافذ بيع في كل وحدة محلية على مستوى مراكز المحافظة، حيث يجري حاليًا إنشاء 7 منافذ إضافية بجانب 3 منافذ حالية في شرق النيل وشارع الروضة ومحطة السادات، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى 10 منافذ موزعة على جميع مراكز المدن، وتهدف هذه الخطة إلى تلبية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين والمساهمة في تحقيق التوازن وضبط أسعار البيض.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: المهندس هاني عبدالموجود، مدير مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، شوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، المهندس مصطفى كامل، مدير محطة السادات لإنتاج البيض، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، ومحمد عثمان، نائب رئيس مدينة ناصر.