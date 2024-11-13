تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية برئيس اتحاد منتجي البيض

استعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مع أحمد نبيل رئيس اتحاد منتجى البيض سبل التعاون المشترك بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن متمثلا في ( شعبة بيض المائدة ) وقد تم الاتفاق علي توريد كميات من البيض المطلوبة من قبل المحافظة وطرحها للمواطنين من خلال المنافذ التابعة للمحافظة.

حل مشاكل المحطات المتوقفة لإنتاج البيض بالقليوبية

وأيضًا تضمن الاجتماع سبل حل مشاكل المحطات المتوقفة في نطاق المحافظة والعمل علي حل مشاكلها وإعادة تشغيلها مرة أخري بأسرع وقت ممكن وجاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار

وأكدَّ "محافظ القليوبية" أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

ومن الجدير بالذكر ان محافظة القليوبية قد أطلقت في بداية الأسبوع الدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 152 جنيهًا للكرتونة التي يبلغ وزنها كيلو و800جرام وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتم بيعها بعدد من مدن المحافظة ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء المحافظة وتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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