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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 17-11-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

شهدت  أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، استقرارا اليوم الأحد، وبلغت  اسعار الفراخ البيضاء،  ما بين 73 و78 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و110 جنيهات، وأسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  110   جنيها و115 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 120 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 125 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 135 و140 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   170  و 175 جنبها  وفي السوبر ماركت 190 جنيها،  وكيلو الاوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 120جنبها، كيلو شيش طاووق 174 جنيها، كيلو حمام كداب 125 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 174 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 174 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 174 جنيها، كيلو الاجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

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