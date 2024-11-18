الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تراجعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-11-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

تراجعت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، وتراوح الانخفاض ما بين 3 جنيهات و5 جنيهات، وبلغت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين، ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 100 و110 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين  100 جنيهًا و110 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 168 و173 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 190 جنيهًا، وكيلو الأوراك 85 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 125 جنيهًا، كيلو الدبابيس 120 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 172 جنيهًا، كيلو حمام كداب 125 جنيهًا، كيلو كبدة صافى 115 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 172 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 172 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 172 جنيهًا، كيلو الأجنحة 65 جنيهًا، كيلو الهياكل 45 جنيهًا.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

رئيس زراعة النواب: نستهدف التوازن بين صناعة الدواجن والمستهلك

مياه الفيوم تجري تحليلا لـ 38500 عينة من مدخلات ومخرجات المحطات

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم اسعار الدواجن اليوم الاثنين اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم البلدية الدواجن اليوم الفراخ البلدي الفراخ البيضاء شيش طاووق محافظة الفيوم مدينة الفيوم

مواد متعلقة

مياه الفيوم تجري تحليلا لـ 38500 عينة من مدخلات ومخرجات المحطات

جامعة الفيوم تعلن أسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

صحة الفيوم تغلق معمل تحاليل ألقى نفايات طبية في الشارع

حالة الطقس غدًا الاثنين 18-11-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

نجيب ساويرس يعلق على فيديو هدم أحجار بالهرم الأكبر

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا والقناة الناقلة

هل يمكن الشفاء من سرطان البروستاتا؟ وأهم النصائح للوقاية من المرض

يصل لـ 31.5 جنيه، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

سباليتي يكشف أسباب خسارة إيطاليا أمام فرنسا

بمشاركة السيسي، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل اليوم

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية