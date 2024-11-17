الأحد 17 نوفمبر 2024
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ملفات وحوارات

جدل واسع بشأن أسعار البيض في الأسواق.. اتحاد منتجي الدواجن يتفق على توريده للسلاسل.. و"الثروة الداجنة" تطالب بزيادة الإنتاج لحل الأزمة

أسعار البيض في الأسواق،
أسعار البيض في الأسواق، فيتو

ما زال البيض يثير أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيدي ومعارضي استيراد البيض الذين يعقدون مقارنات بينه والمنتج محليًا، أو ما أثير حديثًا بسبب وجود أكثر من سعر للبيض في السوق.

فما هي تفاصيل هذا الجدل بشأن سلعة البيض في الأسواق؟

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

طرح البيض في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا

البداية كانت مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الشهر الماضي؛ استيراد البيض وطرحه في المنافذ والمجمعات بسعر 150 جنيهًا للطبق، ضمن مساعي الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلي.

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة

كما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال الأسبوع الماضي؛ توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، على أعقاب الاجتماع الذي عقده المهندس علاء فاروق وزير الزراعة والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

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بيان اتحاد منتجي الدواجن بشأن توريد البيض للسلاسل، فيتو

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

ووفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فإنه تم الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية وهم هايبر وان، سعودي ماركت، فتح الله ماركت، بيت الجملة ماركت، جملة ماركت؛ بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسلم 150 جنيهًا للطبق، على أن تقوم هذه السلاسل بطرحه للجمهور بسعر 150 جنيهًا للطبق، وتحمل تلك السلاسل فارق التكاليف. 

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

تساؤلات بشأن تحديد الاتحاد لهذه السلاسل فقط

ومنذ إعلان اتحاد منتجي الدواجن لهذا الاتفاق، ودارات مناقشات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وطرح عدة تساؤلات بشأن لماذا حدد الاتحاد هذه السلاسل فقط، دون طرح البيض لجميع المواطنين بهذا السعر، معللين السبب بأن السلاسل الغذائية ليست منتشرة في ربوع مصر، بل محددة الإنتشار. 

تضرر المواطنين من وجود سعرين للبيض 

 كما أن منافذ التموين ليس بهذا الانتشار أيضًا على مستوى الجمهورية، وعليه هناك فئة ستتضرر من وجود سعرين للبيض في السوق، وهما السعر المحدد في منافذ التموين والسلاسل الغذائية المحددة وهو 150 جنيهًا للطبق، وبين السعر المطبق في محلات البقالة الصغيرة.

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

مشكلة جوهرية في السوق حاليًا متعلقة بمنتجي البيض

وتعليقًا على هذا الجدل الدائر؛ قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مشكلة جوهرية في السوق حاليًا متعلقة بمنتجي البيض، وهي عدم معرفة ماذا يريد منتجي البيض وما هي مشكلتهم الحالية، فنحن نحتاج إلى الشفافية المطلقة في إعلان العقبات التي تواجههم في زيادة الإنتاج.

لدينا شحية في كميات البيض المنتجة منذ عام 2022

وأضاف «السيد» لـ «فيتو»: نحن جميعًا لسنا مع الاستيراد بل مع تشجيع الصناعة الوطنية وتعضيدها وتقويتها، ونعترف بأن لدينا شحية في كميات البيض المنتجة منذ عام 2022، وليس أمام المنتجين إلا تزويد الطاقة الإنتاجية لحل مشكلة ارتفاع أسعار البيض.

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الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

يجب على منتجي البيض توضيح الأمور والحقائق كاملة

و استطرد قائلًا: أنه على منتجي البيض إزالة علامة الاستفهام الموضوعة عن أسباب قلة إنتاجيتهم، حيث توجه لهم الاتهامات بأنهم يقومون بالتحكم في الكميات المنتجة والعمل على نقص الإنتاج، حتى يقل المعروض ويزل السعر مرتفعًا، وعليه يجب على منتجي البيض توضيح الأمور والحقائق كاملة، حتى تتمكن الحكومة من مساعدتهم في حل المشكلات إذ وجدت. 

ضرورة العمل على العودة لإنتاجية البيض السابقة 14 مليار بيضة

وشدد على أهمية تكاتف الجهود والعمل على أن يعود إنتاج البيض المصري إلى معدلاته الطبيعية السابقة وهي 14 مليار بيضة مثلما كان في عام 2022 وما قبلها. 

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

اتفاق منتجي الدواجن هدفه تثبيت سعر البيض دون النظر لتكلفته

وعن اتفاق اتحاد منتجي الدواجن بشأن توريد البيض لعدد من السلاسل الغذائية، قال «السيد» إن هذا الاتفاق هدفه تثبيت السعر عند 150 جنيهًا، بالرغم من أن تكلفة إنتاجه أقل من ذلك بكثير، ولماذا لم يتم الاتفاق على طرح البيض بأسعار أرخص لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

لا نقبل بخسارة المنتجين حتى نضمن استمرارية الصناعة

وتساءل «السيد» لماذا لم يعمم اتحاد منتجي الدواجن البيع لجميع المحلات واقتصر على عدد من السلاسل، مضيفًا: «نحن لا نقبل بخسارة المنتجين حتى نضمن استمرارية الصناعة، لكن نبحث عن السعر العادل للمنتج مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتوفير البروتين لهم بسعر مناسب».

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