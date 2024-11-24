الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد جندي لبناني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جندي في الجيش اللبناني استشهد  وإصابة آخرين  جراء استهداف إسرائيلي لحاجز العامرية على طريق الناقورة جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان.

 

 وجاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه قصف برشقة صاروخية تجمعًا للقوات الإسرائيلية في موقع المطلة بالجليل الأعلى.

حزب الله يقصف تجمعات جيش الاحتلال 

وقال حزب الله: إن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام.

ومن جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار أطلقت مجددًا في المطلة بعد رصد صواريخ من لبنان.


سقوط شظايا صاروخ أطلق من لبنان بهرتسليا شمال تل أبيب

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن  شظايا صاروخ أطلق من لبنان سقطت في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب.

 

صواريخ حزب الله تصيب مصنعًا بمنطقة معالوت بالجليل الغربي

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إن مصنعًا أصيب بشكل مباشر في منطقة معالوت بالجليل الغربي.

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تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل

أفادت سلطات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ في معالوت بالجليل الغربي.

وقال  حزب الله اللبناني، في بيان إنه دمر دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مدرسة في بلدة الجبين جنوب لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

واستهدف حزب الله للمرة الرابعة تجمعًا لجنود إسرائيليين عند مثلث دير ميماس- كفركلًّا برشقة صاروخية.

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لبنان الجيش اللبناني جيش الاحتلال

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