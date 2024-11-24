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خارج الحدود

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل

مسيرات حزب الله،
مسيرات حزب الله، فيتو

ذكرت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 3 طائرات مسيرة تسللت من لبنان إلى مناطق الجليل شمال إسرائيل.

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل


وقال جيش الاحتلال  الإسرائيلي: إن  صافرات الإنذار دوت منطقة عرب العرامشة والجليل الأعلى والجليل الغربي شمالي إسرائيل بعد رصد أهداف جوية مشبوهة اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

وطالب الجيش المواطنين الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والتزام الملاجئ.

وذكر موقع روسيا اليوم أن   سرب من المسيرات عبر  من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل في ثلاث اتجاهات، الأول من الساحل الغربي بإتجاه نهاريا  وعكا، والثاني في الوسط، والثالث باتجاه الجليل الاعلى.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استهداف عدة مواقع إسرائيلية في الشمال.

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جيش الاحتلال يخطر 5 بلدات لبنانية بسرعة الإخلاء

وجاء في  بيان حزب الله:"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كفار بلوم بصليةٍ صاروخية، كما وتم استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، بصلية صاروخية عند الساعة 07:30، وعند الساعة 08:45 تم استهداف تجمع لقوّات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية".

هذا وأنذر جيش الاحتلال  الإسرائيلي سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري تمهيدا لقصفها، زاعمًا أن نشاطات "حزب الله" تجبره على العمل بقوة ضده في المناطق التي يتم إنذارها.

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طائرات مسيرة إسرائيل لبنان جيش الاحتلال

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