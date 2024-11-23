السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا بجنوب لبنان

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مدرسة في بلدة الجبين جنوب لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

واستهدف حزب الله للمرة الرابعة تجمعا لجنود إسرائيليين عند مثلث دير ميماس-كفركلا برشقة صاروخية.

 وقبل وقت سابق أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

ويواصل حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية، والمستوطنات الإسرائيلية، في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وأعلن حزب الله، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، برشقة صاروخية.

وخلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الجمعة، استهدف مقاتلو حزب الله دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجَّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما استهدف حزب الله تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، برشقة صاروخية.

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين.

كذلك، شن مقاتلو حزب الله هجومًا جويا بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

غارات ليلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وتجددت الغارات الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الجمعة وصباح اليوم السبت، على الضاحية الجنوبية لبيروت ووسط بيروت.

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إعلام إسرائيلي يزعم استهداف قوات الاحتلال لمسئول العمليات في حزب الله

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للمرة الرابعة، حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال برشقة صاروخية

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في بيروت.

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حزب الله دبابة ميركافا لبنان جيش الاحتلال

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إعلام إسرائيلي يزعم استهداف قوات الاحتلال لمسئول العمليات في حزب الله

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