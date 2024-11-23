السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي يزعم استهداف قوات الاحتلال لمسئول العمليات في حزب الله

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت نقلا عن مصدر أمني بأن المستهدف في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت، كان مسئول العمليات في "حزب الله" اللبناني محمد حيدر.

هيئة البث الإسرائيلي تزعم استهداف مسئول العمليات في حزب الله

ولم يتطرق المصدر الذي لم يكشف عن اسمه في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية إلى نجاح محاولة اغتيال محمد حيدر من عدمها.

ولم تحدد الهيئة المكان المستهدف بالعاصمة، لكن المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، قالت في بيان إن فرقها "انتشلت جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض، إثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد مباني منطقة البسطة (في بيروت) قرابة الساعة الرابعة فجرا".

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إنه تم انتشال أشلاء العديد من الضحايا، بانتظار تحديد هوية أصحابها بعد إجراء فحوصات الحمض النووي، مشيرا إلى إصابة 63 شخصا بجروح.

وأفادت معلومات بأن طبيعة التفجير وحجمه وحدوثه دون إنذار يشير إلى أنها عملية اغتيال، حيث استهدفت الغارات مناطق سكنية مكتظة عند شارع فتح الله وتسببت بدمار كبير جدا، وأدت لانهيار 5 مبان سكنية بشكل كامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الصحة اللبنانية الغارة الإسرائيلية هيئة البث الاسرائيلية حزب الله اللبناني

مواد متعلقة

للمرة الرابعة، حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال برشقة صاروخية

حزب الله يعلن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية

حزب الله يقصف تجمعا للقوات الإسرائيلية في مستوطنة زرعيت

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

1800 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

ضحية عمرو دياب: المطرب رفض الاعتذار لي، وهذه حقيقة التعويض المالي

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

منوعات

المزيد

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 23/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية