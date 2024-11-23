إعلام إسرائيلي يزعم استهداف قوات الاحتلال لمسئول العمليات في حزب الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت نقلا عن مصدر أمني بأن المستهدف في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت، كان مسئول العمليات في "حزب الله" اللبناني محمد حيدر.

هيئة البث الإسرائيلي تزعم استهداف مسئول العمليات في حزب الله

ولم يتطرق المصدر الذي لم يكشف عن اسمه في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية إلى نجاح محاولة اغتيال محمد حيدر من عدمها.

ولم تحدد الهيئة المكان المستهدف بالعاصمة، لكن المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، قالت في بيان إن فرقها "انتشلت جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض، إثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد مباني منطقة البسطة (في بيروت) قرابة الساعة الرابعة فجرا".

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية إنه تم انتشال أشلاء العديد من الضحايا، بانتظار تحديد هوية أصحابها بعد إجراء فحوصات الحمض النووي، مشيرا إلى إصابة 63 شخصا بجروح.

وأفادت معلومات بأن طبيعة التفجير وحجمه وحدوثه دون إنذار يشير إلى أنها عملية اغتيال، حيث استهدفت الغارات مناطق سكنية مكتظة عند شارع فتح الله وتسببت بدمار كبير جدا، وأدت لانهيار 5 مبان سكنية بشكل كامل.

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