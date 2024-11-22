الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يقصف قاعدة في شمال غرب حيفا

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه قصف بصواريخ نوعية قاعدة ستيلا ماريس شمال غرب مدينة حيفا المحتلة.

حزب الله يهاجم تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي


وقال حزب الله إنه هاجم بالمسيرات تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام جنوبي لبنان.

  حزب الله يطلق 30 صاروخا في 20 دقيقة

ومن جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 30 صاروخا على 3 دفعات باتجاه الجليل وخليج حيفا خلال 20 دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حزب الله قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “زرعيت”، وذلك بعد ساعات من إعلانه أنه استهدف برشقة من الصواريخ النوعية قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شرق مدينة حيفا.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ موقع الإنذار المبكر الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

 

سرايا القدس تقصف قيادة جيش الاحتلال بجحر الديك وسط غزة

 

وقالت سرايا القدس إن مقاوميها قصفوا -بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين- مركزا لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله حيفا قوات الاحتلال لبنان

مواد متعلقة

حزب الله يقصف تجمعا للقوات الإسرائيلية في مستوطنة زرعيت

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا التقنية

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية بمسيرات انقضاضية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

كان آخر يوم عمل له قبل زفافه، مدير ضحية سيارة الشربيني يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث (صور)

النيابة تقرر حجز مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

أقوال الشيف الشربيني بواقعة الدهس: انتقلت لمكان الحادث بعد اتصال من نجل زوجتي

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (بث مباشر)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي (فيديو)

منوعات

المزيد

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع ريال مدريد.. الأهلي أمام استاد أبيدجان.. الزمالك ضد بلاك بولز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

النعيم الدائم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الصافات

الإفتاء توضح حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية